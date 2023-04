„Wir schulden den Kindern viel“: Jüngsten kämpfen noch heute mit Folgen der Corona-Pandemie

Die Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche waren am Freitag Thema der Debatte im Bundestag. Die Jüngsten der Gesellschaft hätten stark unter den Schulschließungen gelitten und haben noch heute mit den Folgen zu kämpfen - darin waren sich die Abgeordneten einig.

Berlin. Der Bundestag hat an diesem Freitag über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche debattiert. Bundesfamilienministerin Lisa Paus betonte, dass die Folgen der Schulschließungen noch heute deutlich für die jüngsten der Gesellschaft spürbar seinen – für viele seien psychische Probleme die Folge. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach betonte: „Wir schulden den Kindern viel.“

Im Abschlussbericht der Arbeitsgruppe mehrerer Bundesministerien zu den Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche hieß es, dass Covid-19 die Welt der Kinder und Jugendlichen ab März 2020 auf den Kopf gestellt hätte. Der Corona-Bericht verwies darauf, dass Schulen und Kitas „beinahe über Nacht“ geschlossen wurden, ebenso Sportvereine, Freizeiteinrichtungen, Jugendclubs, Kinos und viele Geschäfte.

All das habe das Wohlergehen und das Wohlbefinden vieler junger Menschen beeinträchtigt. Zudem habe sich gezeigt, dass viele Kinder und Jugendliche schon vor der Pandemie bessere Unterstützungsangebote benötigt hätten.

Opposition: Politik darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen

Bundesfamilienministerin Paus berichtete im Bundestag, dass Kinder aus sozial schwächeren Familien ein viermal höheres Risiko hätten, an den psychischen Folgen der Lockdowns zu leiden. „Wir haben als Gesellschaft und Politik eine klare Aufgabe“, sagte die Grünen-Politikerin. „Wir müssen die Belange von Kindern und Jugendlichen ernst nehmen und diese stärker in den Mittelpunkt des politischen Handels zu stellen.“ Eine unter mehreren Maßnahmen sei nun, dass ab dem Sommer sogenannte „Mental Health Coaches“ an Schulen mit präventiven Angeboten bei psychischen Problemen zur Verfügung stehen sollen.

Der CDU-Sozialpolitikerin Mareike Lotte Wulf ist das nicht genug. Sie bezeichnete die Maßnahme als „Tropfen auf den heißen Stein“. Stattdessen seien finanzielle Unterstützungen für Familien gekürzt und Sprach-Kitas abgeschafft worden, warf Wulf der Bundesregierung vor. Es sei die Pflicht der Politik, sich jetzt nicht aus der Verantwortung zu ziehen, betonte die CDU/CSU-Politikerin und verteidigte gleichzeitig die Corona-Maßnahmen der damaligen Bundesregierung unter Angela Merkel.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte unterdessen: „Gott sei dank ist die Pandemie vorbei. Wir haben eine gute Immunität in der Bevölkerung.“ Gleichzeitig sei die Pandemie für viele Kinder eben noch nicht vorbei. Die Kinder hätten am meisten gelitten um Ältere und Schwächere zu schützen. Auch Lauterbach unterstrich die dramatischen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. „Wir schulden den Kindern viel“, sagte der Gesundheitsminister. Lauterbach kritisierte die von der vorangegangenen Bundesregierung beschlossenen Schul- und Kitaschließungen als zu heftig.

Letzte Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus fallen endgültig In der Corona-Krise wurde schon Anfang März die Testpflicht für den Zutritt zu Gesundheitseinrichtungen aufgehoben. © Quelle: dpa

Bei all dem sei ihm besonders wichtig „Danke“ zu sagen: „Ich danke an dieser Stelle nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern, die uns in einem solidarischen Akt geholfen haben, diese Pandemie einzudämmen.“ Nun Schulde die Politik Kindern und Jugendlichen mehr Unterstützung.

FDP: Corona-Maßnahmen waren „zu reflexhaft“

FDP-Politikerin Nicole Westing kritisierte viele der Corona-Maßnahmen als „zu reflexhaft“. Sie betonte: „Schulschließungen darf es nie wieder geben.“ Schulen seien nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch des Austauschs. Sie gäben dem Tag eine Struktur. Viele verpasste Chancen der Corona-Pandemie ließen sich nun für viele Kinder und Jugendliche nicht mehr nachholen.

Westing lobte den Einsatz von „Mental Health Coaches“ als einen ersten Schritt in die richtige Richtung. „Wir werden Prävention und Gesundheitsförderung stärken und mehr Therapieplätze für Kinder mit psychischen Erkrankungen schaffen“, versprach die FDP-Politikerin. Mit dem Gelernten aus der Pandemie solle nun eine resilientere Gesellschaft geschaffen werden: „Fangen wir dazu bei unseren Kindern und Jugendlichen an.“

RND/dpa/ag