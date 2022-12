Holetschek fordert bessere Aufarbeitung von Corona-Folgen für Kinder

FDP will Renteneintrittsalter flexibilisieren

FDP-Vizechef Johannes Vogel hat sich für eine Flexibilisierung des Rentenalters ausgesprochen. Er will sich an Schweden orientieren - das Land mit dem höchsten faktische Renteneintrittsalter in Europa. „Ich bin überzeugt: Niemand muss den Menschen mehr vorschreiben, wann sie in Rente zu gehen haben“, sagte Vogel.