Wenn das Bundesverfassungsgericht über den Haushalt verhandelt: Darf die Ampel Corona-Mittel umwidmen?

Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht muss über ein spektakuläres Haushaltsmanöver der Ampel-Koalition entscheiden. Im Februar 2022 wurden 60 Milliarden Euro in den Klimafonds verschoben, die aber erst in den Folgejahren ausgegeben werden sollen. So kann seit 2023 die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion klagte jedoch gegen das Manöver, an diesem Mittwoch verhandelte das Karlsruher Gericht.

Die Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Mrd. Euro waren ursprünglich für die Corona-Politik eingeplant, wurden dann aber doch nicht benötigt. Im zweiten Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 beschloss der Bundestag deshalb im Februar 2022, diese Kreditermächtigungen in den Klima- und Transformationsfonds zu verschieben. Der Klimafonds wurde dabei von 40 auf 100 Milliarden Euro aufgestockt.

Grundsätzlich sind neue Schulden verboten

Gegen dieses Manöver erhob die Unions-Fraktion einen Antrag auf abstrakte Normenkontrolle, über den jetzt der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts unter Vizepräsidenten Doris König verhandelte.

Es geht um die erste Auslegung der 2009 ins Grundgesetz eingeführten Schuldenbremse und insbesondere der Ausnahmevorschrift für Notfallsituationen. „Wir betreten hier Neuland“, sagte König. Grundsätzlich sind laut Grundgesetz neue Schulden verboten. Ausnahmen kann es nur bei Notfallsituationen geben. Von 2020 bis 2022 war die Schuldenbremse wegen der Corona-Krise ausgesetzt.

Gilt für die Klimakrise die Ausnahmevorschrift?

Finanzstaatssekretär Werner Gatzer (SPD) verteidigte das Manöver der Ampel. „Die Wirtschaft schwächelte wegen der Corona-Pandemie, deshalb mussten wir einen Konjunkturimpuls setzen“. Die 60 Milliarden für den Klimafonds dienten laut Bundesregierung also auch der Bekämpfung der Corona-Krise. Dass mit dem Geld nicht irgendwelche Konjunkturprogramme, sondern klimapolitische Maßnahmen wie Programme zur Gebäudedämmung finanziert werden, lasse den Zusammenhang zur Corona-Krise nicht entfallen, so Staatssekretär Gatzer.

Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg hielt den Verweis auf die Corona-Krise für ein „nachgeschobenes Scheinargument“. Die Ampel-Koalition habe sich im Klimafonds eine „Vorratskasse“ geschaffen, um die Schuldenbremse auszuhebeln. Rechtsprofessor Hanno Kobe, der die Union in Karlsruhe vertrat, bezeichnete den Klimawandel als strukturelles Problem, dessen Bewältigung normal aus dem Haushalt finanziert werden müsse.

Zerreißprobe für die Ampel-Koalition

Für die Bundesregierung geht es also um sehr viel. Falls Karlsruhe das Manöver beanstandet, müsste die Ampel die Klimapolitik - wegen der Schuldenbremse - ohne Schulden finanzieren. Die erforderlichen Milliarden müssten nun an anderen Stellen im Haushalt eingespart werden oder die Ampel müsste die Steuern deutlich erhöhen. Beides würde zu neuen Zerreißproben in der Koalition führen.

Entsprechend vehement plädierte Rechtsprofessor Alexander Thiele, der die Bundesregierung vertrat, für eine weite Auslegung der Notfall-Ausnahme von der Schuldenbremse: „Bei einer Jahrhundert-Krise wie der Corona-Pandemie gehört auch die Bekämpfung der gesamtwirtschaftlichen Folgen zur Krisenbekämpfung.“ Die Pandemie habe in Deutschland Investitionsausfälle in Höhe von 53 Milliarden Euro verursacht. Deshalb seien die zusätzlichen 60 Milliarden für den Klimafonds eine geeignete Gegenmaßnahme gewesen.

Das Bundesverfassungsgericht wird sein Urteil in einigen Monaten verkünden. Im November 2022 hatte es einen Eilantrag der CDU-CSU zwar abgelehnt, den Ausgang des Verfahrens aber ausdrücklich als offen bezeichnet.