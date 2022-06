Mit den aktuell steigenden Corona-Fallzahlen rückt das Impfthema wieder zunehmend in den Fokus. Laut des Deutschen Hausärzteverbands seien die Impfzentren dennoch bundesweit verwaist. Der Vorsitzende Ulrich Weigeldt stellt deshalb den Weiterbetrieb im Sommer zur Diskussion.

Hannover/Berlin. Der Deutsche Hausärzteverband hat sich aufgrund der aktuell niedrigen Impfbereitschaft für eine vorübergehende Schließung der Impfzentren in Deutschland ausgesprochen. „Die Impfzentren stehen deutschlandweit leer. Weswegen sie jetzt den gesamten Sommer weiterbetrieben werden sollen, erschließt sich überhaupt nicht“, sagte der Vorsitzende Ulrich Weigeldt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Das kostet viel Geld, das woanders dringend gebraucht wird.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weigeldt unterstrich: „Die Hausärztinnen und Hausärzte haben bewiesen, dass die Impfungen in den Praxen am besten aufgehoben sind.“ Mit Blick auf Bezirke oder Regionen mit niedrigen Impfquoten seien in der Vergangenheit zudem vielerorts gute Erfahrungen mit mobilen Impfteams gemacht worden. „Das ist ein Modell, das sicherlich auch im Hinblick auf den Herbst Sinn ergibt.“

Bund und Länder hatten sich Anfang Juni auf die Vorbereitung einer umfassende Corona-Impfkampagne gegen mögliche neue Corona-Wellen im Herbst und Winter verständigt. Dazu sollen laut Beschlusspapier etwa niedrigschwellige Impfangebote und Impfzentren vor Ort gehören. Der Bund will zudem für ein ausreichendes Angebot an Impf­stoffen sorgen und die Impf­zentren weiter zu 50 Prozent finanzieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter