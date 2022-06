Dritter Flugzeugträger zu Wasser gelassen: China Flotte wird größer und moderner

Die chinesische Marine wächst in rasantem Tempo. Jetzt wurde in Shanghai der dritte Flugzeugträger des Landes eingeweiht - mit elektromagnetischen Katapulten für die Flugzeuge an Bord. Das moderne Schiff soll die Seemacht des Landes in der Region weiter ausbauen.