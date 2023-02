Corona-Isolationspflicht fällt nun auch in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg

Von Mitte Februar an müssen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg mit einer Corona-Infektion nicht mehr verpflichtend in Isolation bleiben. In mehreren Bundesländern war sie bereits im November weggefallen.

Schwerin/Berlin/Potsdam. Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg streichen die Isolationspflicht für Corona-Infizierte. In Mecklenburg-Vorpommern fällt sie am 12. Februar weg, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) nach einer Sitzung des Landeskabinetts am Dienstag bekannt gab. Der Berliner Senat beschloss am Dienstag laut Gesundheitsverwaltung die Isolationspflicht zum 13. Februar auslaufen zu lassen. Der Schritt sei mit Brandenburg abgestimmt.

Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg gehören zu den letzten Bundesländern, die das Ende der Isolationspflicht beschlossen. In anderen Bundesländern gilt die Isolationspflicht teils schon länger nicht mehr, die übrigen zogen Anfang Februar nach.

Berliner Gesundheitssenatorin appelliert an Eigenverantwortung

Beschäftigte im medizinischen Bereich müssen in Mecklenburg-Vorpommern auch über Mitte Februar hinaus einen negativen Test vorlegen, ehe sie nach einer Corona-Infektion wieder zur Arbeit gehen können.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hatte den Schritt zur Aufhebung der Isolationspflicht bereits vor einigen Tagen in Aussicht gestellt. Sie appellierte an die Menschen, sich im Falle einer Infektion in Eigenverantwortung zu isolieren.

RND/nis/dpa