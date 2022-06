Berlin. Vor dem Hintergrund steigender Inzidenzzahlen drängen die kommunalen Spitzenverbände Deutschlands darauf, dass die kostenlosen Bürgertests zur Ermittlung von Corona-Infektionen auch in den Sommermonaten Juli und August bestehen bleiben. Das ergab eine Umfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Bislang ist das Angebot für die kostenlosen Schnelltest nur bis 30. Juni zwischen Bund und Ländern geregelt und es gibt Forderungen nach deren Abschaffung, etwa von der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, die die staatliche Finanzierung nicht mehr für nötig hält.

„Die kostenlosen Bürgertests sind ein erstes Frühwarnsystem, die Finanzierung über den 30. Juni hinaus sollte daher dringend durch den Bund weiter sichergestellt werden“, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages (DLT), Landrat Reinhard Sager (CDU), gegenüber dem RND. Es sei mittlerweile unter den Bürgern eingeübt, sich ein aktuelles Testergebnis in gut 15 Minuten digital zu beschaffen, sagte Sager. Das bringe auch die nötige Sicherheit bei Veranstaltungen, Feiern und Dienstreisen.

Städtetag-Präsident: „Das müssen Bund und Länder schnellstens regeln“

Auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), Gerd Landsberg, fordert einen Erhalt der kostenlosen Tests über den 30. Juni hinaus. „Nur so können sich die Menschen in eigener Verantwortung und vor größeren Zusammenkünften testen lassen, und wir haben die Chance, die Pandemie nicht ungebremst geschehen zu lassen“, sagte Landsberg dem RND.

Der Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister der Stadt Münster, Markus Lewe (CDU), sieht bei der Entscheidung zu den kostenlosen Bürgertest Eile geboten. „Das müssen Bund und Länder schnellstens regeln“, sagte Lewe. Mit den derzeit steigenden Infektionszahlen steige auch wieder das Bedürfnis der Menschen, sich testen zu lassen. „Wir brauchen dieses Tests, damit wir das Infektionsgeschehen wenigstens halbswegs einschätzen können“, betonte Lewe.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Freitag vor der Presse in Berlin gesagt, man arbeite an einem Konzept, wie es mit den kostenlosen Bürgertest nach dem 30. Juni weitergehen soll. Die Verhandlungen zur Finanzierung würden bereits laufen. Zudem arbeite man an Empfehlungen, wie die Qualitätssicherung bei den Bürgertests verbessert und Missbrauch vermieden werden könne.

Lauterbach will noch vor der Sommerpause Eckpunkte für Novelle des Infektionsschutzgesetzes vorlegen

Lauterbach kündigte zudem an, dass er noch vor der Sommerpause Eckpunkte für eine Novelle des Infektionsschutzgesetzes anstrebe, dessen jetzige Reglungen am 23. September auslaufen. Städtetagpräsident Lewe sagte dazu, das Infektionsschutzgesetz müsse rasch geändert werden. „Die Koalition sollte sich einen Ruck geben und jetzt schnell und wirksam entscheiden“, so Lewe.

Die Städte müssten vor der Sommerpause wissen, was sie tun können, wenn Corona sich weiter rasant ausbreitet. Lewe nannte als Beispiele „wieder die Chance, eine Maskenpflicht in Innenräumen anzuordnen“ oder die Möglichkeit, 2G- oder 3G-Regeln für Veranstaltungen festzulegen, damit Geimpfte, Genesene und Getestete Vorrang hätten.

DStGB-Geschäftsführer Landsberg sprach sich dafür aus, dass die Impfzentrenten im „Stand-by-Modus bleiben und auch mobile Impfteams erhalten und ausgebaut werden. „Nicht alle Bürgerinnen und Bürger haben einen Hausarzt, um dort Impfangebote wahrnehmen zu können“, sagte Landsberg.

Hausärzteverband fordert vorübergehende Schließung der Impfzentren

Der Deutsche Hausärzteverband hatte sich aufgrund der aktuell niedrigen Impfbereitschaft für eine vorübergehende Schließung der Impfzentren in Deutschland ausgesprochen. „Die Impfzentren stehen deutschlandweit leer. Weswegen sie jetzt den gesamten Sommer weiterbetrieben werden sollen, erschließt sich überhaupt nicht“, sagte Verbandschef, Ulrich Weigeldt, dem RND. „Die Hausärztinnen und Hausärzte haben bewiesen, dass die Impfungen in den Praxen am besten aufgehoben sind.“

DLT-Präsident Sager sagte dazu, die letzten Coronawellen hätten gezeigt, dass die Ärzteschaft allein nicht in der Lage ist, Impfungen in großem Ausmaß sicherzustellen. Außerdem würden die Ärzte nicht alle Bevölkerungsschichten erreichen. „Sollte eine flächendeckende vierte Impfung notwendig werden, müssen die Impfzentren ihren Beitrag leisten“, sagte Sager.

Lauterbach hatte am Freitag für den Herbst eine neue Impfkampagne angekündigt, bei der allen Bürgern alle verfügbaren Impfstoff-Typen zur Verfügung gestellt werden sollen.