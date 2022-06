Putins makabre Mathematik des Todes

Schaudernd blicken westliche Militärs und Geheimdienstler auf das aktuelle Kriegsgeschehen: Warum nimmt Wladimir Putin ungerührt so hohe Zahlen an Todesopfern in Kauf, auch in den eigenen Reihen? Die Suche nach Antworten führt zu düsteren russischen Traditionen – und an Abgründe moderner Menschenverachtung.