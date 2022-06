Wenn die Corona-Infektionszahlen im Herbst erneut in die Höhe schnellen, könnten wir wieder weitergehende Schutzmaßnahmen benötigen. Die FDP sträubt sich gegen eine Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen – und verweist auf die Freiheit. Dabei können Maßnahmen wie die Maskenpflicht auch helfen, Freiheit und Normalität zu bewahren, kommentiert Felix Huesmann.

Karl Lauterbach (SPD) hat einen Plan gemacht. Mit insgesamt sieben Punkten will der Bundesgesundheitsminister das Land sicher durch den kommenden Corona-Herbst steuern. Lauterbachs Herbststrategie enthält wichtige Punkte – etwa zum besseren Schutz gefährdeter Menschen in Pflegeheimen. Auch dass die kostenlosen Bürgertests künftig eingeschränkt werden und damit weniger Geld verschlingen sollen, ist grundsätzlich vernünftig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Maßnahmen aus dem Strategiepapier des Ministeriums allein werden jedoch nicht ausreichen, sollten die Infektionszahlen im Herbst wieder in die Höhe schnellen. Dann brauchen wir erneut eine Maskenpflicht in Innenräumen und wohl auch weitere Schutzmaßnahmen. Lauterbach will darüber entscheiden, nachdem eine Sachverständigenkommission Ende Juni ihre Auswertung der bisherigen Corona-Maßnahmen vorgelegt hat. Mehrere Bundesländer machen jetzt bereits Druck und fordern eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes, um im Herbst nicht ohne Handlungsmöglichkeiten dazustehen.

Diese Forderungen sind berechtigt. Und es ist nicht Lauterbach, den die Länder davon überzeugen müssen. Vielmehr ist es die FDP, die im Bund gegen jede Verschärfung der Corona-Maßnahmen wettert und mauert. Sie ist es, die ihren Begriff von Freiheit über alles stellt. Die staatliche Verpflichtung, eine FFP2-Maske zu tragen, stellt tatsächlich eine Beschränkung der persönlichen Freiheit dar. Doch sie ist zum einen wirksam, wie Studien zeigen, und zum anderen ein mildes Mittel, im Vergleich zu anderen Schutzmaßnahmen. Ein Mittel zudem, das nicht nur Risikopersonen schützt, sondern hilft, die Normalität zu erhalten, in der wir uns nach den Anfängen der Pandemie wieder eingerichtet haben. Ein anderes Wort für diese Normalität ist Freiheit.