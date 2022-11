Testzentren sollen weniger Geld für Corona-Bürgertests bekommen

Wann tritt der Verteidigungsfall ein? Und was Sie sonst noch über die Nato wissen müssen

In Polen sind am Dienstagabend zwei russische Raketen-Irrläufer eingeschlagen und haben zwei Menschen getötet. Im Anschluss verkündete die polnische Regierung, das Verfahren für Artikel 4 des Nato-Vertrags prüfen zu wollen. Aber worum geht es bei dem Artikel? Und was passiert im Verteidigungsfall? Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Nato.