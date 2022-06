Verstärkung der Nato-Truppe - Bundeswehr will Division stellen

Auf Militärplaner in Deutschland kommen stressige Zeiten zu. Nach dem Nato-Gipfel soll die Bundeswehr eilig und in großer Zahl kampfbereite Truppen stellen - zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Geplant ist unter anderem, dass 15.000 Soldaten, 65 Flugzeuge, 20 Schiffe gestellt werden sollen.