USA kündigen neues Milliardenpaket für Ukraine an

Am 24. Februar marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Seitdem hält der Krieg die Welt in Atem. Die USA schicken seit Monaten eine Waffenlieferung nach der anderen nach Kiew. Nun folgt ein extra großes Hilfspaket, als Botschaft längerfristigen Beistands.