Corona: Kretschmann sieht Land „im Übergang von Pandemie zur Endemie“

Wenn der Strom ausfällt, geht so gut wie nichts mehr: Ampeln, Fahrstühle, Melkmaschinen, Leitungswasser, automatische Türen – alles steht still. In den vergangenen Wochen wurde von mehreren Seiten vor einem möglichen großflächigen Blackout in Deutschland gewarnt. Die THW-Ortsgruppe Kaltenkirchen ist darauf vorbereitet, hat für so einen Katastrophenfall konkrete Pläne.