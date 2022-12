7,2 Millionen Kinder und Jugendliche bislang in Deutschland mit Corona infiziert

Neujahrsansprache des Kanzlers: Scholz ermuntert zu Zuversicht und Zusammenhalt

In seiner Neujahrsansprache zeigt sich Kanzler Olaf Scholz optimistisch. Zum Ende des krisengeprägten Jahres hat er sich an die Menschen in Deutschland gewandt. Dabei betonte Scholz in seiner Rede Zeichen von Zuversicht und Zusammenhalt in 2022.