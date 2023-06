Cousin des Tschetschenen-Präsidenten vermisst: Kadyrow fleht Kiew um Hilfe an

Moskau. Ramsan Kadyrow, Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, gehört zum Kreis der radikalsten Kriegsbefürworter und galt bislang stets als „Lautsprecher“, wenn es darum ging, der angegriffenen Ukraine zu drohen - zum Beispiel mit dem Einsatz von Atomwaffen.

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Jetzt meldete sich Kadyrow ungewohnt kleinlaut über seinen Telegram-Kanal mit einem Hilfeersuchen:. „Ich kann Adam Delimchanow einfach nicht finden. Er meldet sich nicht“, schrieb er am Mittwoch. Gemeint ist Adam Delimchanow, Kadyrows Cousin und Vertrauter, beide sitzen als Abgeordnete in der russischen Duma, dem Parlament. Delimachnow soll an vorerster Front in der Ukraine verschollen sein.

Kadyrow war sich sogar nicht zu schade, via Telegram den ukrainischen Geheimdienst um Hilfe zu bitten: „Ich bitte den ukrainischen Geheimdienst um Informationen über den genauen Ort und die Positionen des Angriffs mitzuteilen, damit ich meinen lieben Bruder finden kann. Ich verspreche eine großzügige Belohnung und bitte Sie um Ihre Hilfe.“

„Kadyrow bittet den ukrainischen Geheimdienst um Hilfe bei der Suche nach seinem ‚lieben Bruder‘ Delimchanow, der wahrscheinlich getötet wurde“, schrieb der ukrainische Regierungsberater Anton Gerashchenko auf Telegram zurück. Und verkniff sich den Zusatz nicht, es sei „wenn er unter Beschuss der ukrainischen Artillerie geriet, dann war das eindeutig kein Zufall. Übrigens gibt es in Russland viel mehr Menschen, die ihn tot sehen wollen, als in der Ukraine selbst.“

Dutzende Kadyrow-Anhänger von ukrainischen Streitkräften ausgeschaltet Im von Russland besetzten Gebiet Cherson sind mehr als 100 Soldaten aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien von der Artillerie getroffen worden. © Quelle: dpa

Zwischenzeitlich hieß es, Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin habe ein Lebenszeichen von Delimchanow erhalten. Doch dann schrieb der tschetschenische Kommandeur Apti Alaudinow, Kadyrow habe ihn beauftragt, Delimchanow „mit allen Mitteln“ zu finden. Dafür würden sogar alle Einheiten der tschetschenischen Armee Achmat um den Ort Marjinka im umkämpften ostukrainischen Gebiet Donezk abgezogen.

TASS spricht von „Fälschungen“

Dagegen zitierte die russische Nachrichtenagentur TASS einen tschetschenischen Befehlshaber mit den Worten, Delimchanow sei in Tschetschenien und nicht in der Ukraine. Berichte, wonach er unter Beschuss geraten sei, seien allesamt „Fälschungen“. Dagegen meldete das russische Verteidigungsministerium, dass Delimchanow verletzt worden sei, lieferte jedoch keine weiteren Details.

Russland führt seit mehr als 15 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kadyrows Kämpfer, die für besondere Brutalität berüchtigt sind, sind insbesondere in Donezk eingesetzt, wo derzeit die ukrainische Gegenoffensive zur Befreiung besetzter Gebiete läuft.

