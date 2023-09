CSU-Parteitag

Der CSU-Parteitag stimmt die Basis auf den Wahlkampfendspurt ein. Markus Söder will auch nach dem 8. Oktober Ministerpräsident bleiben. Doch wie stark werden die Freien Wähler, und was bedeutet das für die „bürgerliche Koalition“? Das ist nur eine der Unwägbarkeiten in dieser Wahl.

