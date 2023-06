CSU kritisiert Özdemirs „Fleischverbot“ – doch das gibt es gar nicht

„Fleischverbot: Schlag ins Gesicht für unsere Landwirte“ steht in Versalien auf einer Bilderkollage, die die CSU am Dienstag bei Instagram veröffentlichte. Daneben ist ein Verbotszeichen über einem gebratenen Stück Fleisch zu sehen und ein Foto von Cem Özdemir. Die Nachricht, die beim Betrachter ankommt: Der Bundeslandwirtschaftsminister verbietet den Konsum von Fleisch. Das Problem an dem Instagram-Post, der inzwischen mehr als 1000 Mal gelikt wurde: So gut wie nichts daran stimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn auch der Erklärtext macht den Social-Media-Beitrag nicht besser: „Landwirtschafts- und Ernährungsminister Cem Özdemir verhängt ein Fleischverbot in seinem Ministerium. Künftig stehen auf der Speisekarte nur noch streng vegetarische Gerichte“, heißt es da. Das Verbot sei „pure Ideologie und ein Schlag ins Gesicht aller hart arbeitenden Landwirte“, wird CSU-Generalsekretär Martin Huber zudem zitiert. Für ihn sei klar, dass jeder selbst entscheiden solle, was er essen will. „Leben und leben lassen statt grüner Bevormundung.“

Das Problem, auf das etliche Nutzerinnen und Nutzer in den Kommentaren unter dem Post hinweisen: Ein generelles Fleischverbot, wie es der Post auf den ersten Blick suggeriert, hat der Grünen-Politiker nie vorgeschlagen. Und auch in seinem Ministerium gibt es ein solches Verbot, wie in dem Text behauptet wird, nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ihre Hetzerei ist ein Schlag ins Gesicht für die Demokratie!“

Lediglich bei Veranstaltungen von Özdemirs Ministerium werden bis auf wenige Ausnahmen nur noch vegetarische Gerichte serviert, hatte die „Bild“-Zeitung am Montag unter Berufung auf eine Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion berichtet. Darin heißt es demnach: „Bei Veranstaltungen des BMEL soll das Catering grundsätzlich vegetarisch sein und zu 100 Prozent aus Produkten aus ökologischem Anbau bestehen.“ Ausnahmen seien zum Beispiel aber am Tag der offenen Tür vorgesehen.

Die unbedarfte Leserin oder Leser erfährt das allerdings nicht. Und so finden sich in den Kommentaren unmoderiert zahlreiche Hassnachrichten – von einem „kranken Typen“ und Grünen, die sich aufspielten „wie Diktatoren“, ist da die Rede und von „dieser grünen Sekte“. Auch rassistische Kommentare finden sich unter dem Post.

Allerdings kritisieren etliche Nutzerinnen und Nutzer den Post auch deutlich. „Ihre Hetzerei ist ein Schlag ins Gesicht für die Demokratie!“, schreibt etwa Anna Steinmetzer, eine Grünen-Stadträtin aus Bergisch Gladbach. Ein anderer Nutzer schreibt: „Schon unfassbar, wie eine Partei mit einem „C“ im Namen so eine Fake News-Schleuder sein kann.“ Und jemand anders kritisiert: „Ihr gewinnt nicht einen Wähler, wenn ihr Sprache und Stil der AfD übernehmt.“

RND/seb