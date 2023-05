Mit Anti-Grünen-Kurs in den Wahlkampf: Söders Strategie hat Tücken

Die CSU ist am Samstag auf ihrem Parteitag offiziell in den Wahlkampf gestartet. Parteichef Markus Söder will sich bis zur bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober ganz offenbar auf die aus seiner Sicht gute CSU-Bilanz im Freistaat und auf auf einen Anti-Ampel-Kurs konzentrieren.

Bei den Delegierten kam beides sehr gut an. Der Saal hat getobt bei Söders Kritik gegen die Grünen und gegen die sogenannte Cancel Culture, die der CSU-Chef als Schreckgespenst an die Wand geworfen hat.

Söder macht sich Ampel-Probleme zunutze

Der CSU-Chef hat die Bälle aus Berlin dankend angenommen: Söder kritisierte die Wahlrechtsreform der Bundesregierung scharf und machte Stimmung gegen den Heizungstausch. Die schlechte Kommunikation der Bundesregierung bei dem Gebäudeenergiegesetz ist ihm ein willkommenes Geschenk. Auch die Vetternwirtschaftsvorwürfe gegen den Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Graichen, wusste Söder für sich zu nutzen.

Die Opposition in Bayern, die ohnehin wegen der Vormachtstellung der CSU in dem Bundesland im Nachteil ist, wird es schwer haben, kommunikativ dagegen zu halten. Die bayerischen Grünen, Sozialdemokraten und Liberalen werden wohl kaum Projekte ihrer Bundesparteien öffentlich kritisieren.

Riskante Strategie?

Söders scharfe Rhetorik gegenüber den Grünen hilft der CSU auf dem Land, wo die Freien Wähler ihre Hauptkonkurrenten sind. Für den Wahlkampf in den Städten ist diese Strategie allerdings riskant: In den Großstädten müssen sich die Christsozialen oft mit der Ökopartei messen.

Auch für den Bund ist die deutliche Abgrenzung langfristig nicht förderlich. Sollte die CDU/CSU bei der kommenden Bundestagswahl stärkste Kraft werden, wird ihr nichts anderes übrig bleiben, als mit den Grünen zu koalieren. Mit der SPD will kaum jemand in der Union nach der großen Koalition wieder ein Bündnis schmieden. Dann wird es die CSU schwer haben, zu argumentieren, warum sie eine Koalition mit den Grünen im Land vehement ablehnt, im Bund aber nicht.