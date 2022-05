CSU-Politiker Manfred Weber soll EVP-Chef werden

Künftig soll ein Mann in der konservativen europäischen Parteienfamilie die Fraktion und die Parteiengruppe führen: Der Niederbayer Manfred Weber stellt sich am Dienstag in Rotterdam zur Wahl des EVP-Chefs. Er will den Konservativen wieder mehr Gewicht geben: „Es kann nicht immer nur um die Macron-Schule gehen.“