﻿CSU-Vize Weber über Bayerns Abhängigkeit von China: „Ich mache mir große Sorgen“

Herr Weber, auf dem CSU-Parteitag wird Markus Söder als Spitzenkandidat für die Landtagswahl nominiert. Bei vielen Themen – Heizungen, Atom, Wölfe – haut er gerade auf die Zwölf. Wie viel Populismus kann sich die CSU in diesen herausfordernden Zeiten leisten?

Wahlkampf bedeutet, klar Position zu beziehen und den Menschen Alternativen aufzuzeigen. Wir beschreiben die Realität: Beim Heizungstausch beispielsweise sind die sozialen Fragen noch unbeantwortet. Da legt die CSU den Finger in die Wunde.

Umfragen sehen die CSU bei 38 bis 41 Prozent. Wie wichtig ist es für die CSU, dass am Wahlabend eine Vier vorne steht?

Wir spekulieren nicht über Wahlergebnisse, sondern kämpfen für jede Stimme. Unsere Bitte an die Bürger ist, die Stabilität Bayerns zu stärken. Mit der Bayern-Koalition ist unser Bundesland in guten Händen. Die Ampel in Berlin hingegen streitet sich und sorgt für Unsicherheit.

Dann müsste es ja ein Leichtes sein, 40 Prozent plus zu erreichen, wenn die Bundesregierung Ihrer Meinung nach so ein schlechtes Bild abgibt.

Wir freuen uns über jedes gute Ergebnis, aber wir sollten mit Demut in diese Wahl gehen und uns nicht auf Zahlen fixieren. Wir sollten einen starken Bayern-Wahlkampf machen und auf bayerische Themen eingehen. Und wir wollen mit unserer Bilanz überzeugen. Dass zum Beispiel so viele Menschen aus ganz Deutschland nach Bayern ziehen, zeigt, dass unsere Politik wirkt.

CDU-Politiker rechnen damit, dass Markus Söder bei einem starken Ergebnis wieder nach der Kanzlerkandidatur greifen wird. Er schließt das aber aus. Nehmen Sie ihn beim Wort?

Dazu ist alles gesagt: Markus Söder hat noch einmal betont, dass er sich nicht erneut um die Kanzlerkandidatur bewerben wird. CDU und CSU haben vereinbart, nach der Europawahl im Herbst 2024 die Entscheidung zu fällen, wer die Union in die Bundestagswahl führt. Essenziell ist: Die Union hat ihre Lektion gelernt, Streit wird sich nicht wiederholen.

Dem neuen Grundsatzprogramm zufolge, das am Samstag beschlossen werden soll, will die CSU „Bayerns Eigenständigkeit“ sichern. Bayerns Wirtschaft ist allerdings stark abhängig von China. Braucht es hier einen Kurswechsel?

Ich mache mir große Sorgen, ob Bayern und ganz Deutschland gegenüber China zu stark abhängig sind. Die chinesische Führung wird versuchen, Druck zu machen. Wir brauchen eine Politik, die uns unabhängiger von China macht. Das heißt vor allem, wirtschaftliche Partnerschaften mit demokratischen Ländern wie etwa Japan, Indien oder in Südamerika auszubauen.

Welche Unterstützung ist dafür seitens der EU notwendig?

Ende des Jahrhunderts werden die Europäer weniger als 6 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen – Europa muss wettbewerbs- und verteidigungsfähiger werden und eine starke, gemeinsame Stimme in der Außenpolitik haben. Wir brauchen einen europäischen Außenminister, der für die EU sprechen und die wirtschaftliche Entflechtung von China vorantreiben kann. Diese Person müsste im Europäischen Parlament legitimiert werden.

Es gibt doch bereits mit Josep Borrell einen Außenbeauftragten.

Der Außenbeauftragte kann nur handeln, wenn die Staaten einstimmig einen Beschluss fassen. Das passiert bei den großen Fragen etwa zum Umgang mit China nur höchst selten. Deswegen ist neben der Besetzung eines EU-Außenministers auch die Abschaffung der Einstimmigkeitsregel in der Außenpolitik notwendig. Erst dann kann Europa als Führungsmacht in der Außenpolitik vorangehen.

Im Grundsatzprogramm pocht die CSU auf „Recht und Ordnung bei der Zuwanderung“. Welche Rolle sollte die Migrationspolitik im bayerischen Wahlkampf spielen?

Die Aufnahmekapazitäten in den deutschen Kommunen sind nahezu erschöpft – das müssen wir thematisieren. Für die Personen, die aus einem Bürgerkrieg fliehen, sollten wir die Tür weiter öffnen. Gleichzeitig sind Kontrollen an der EU-Außengrenze zentral. 50 Prozent der Menschen, die über das Mittelmeer kommen, haben keinen Asylgrund. Sie müssen zurückgeführt werden.

Aktuell schicken die Länder an den Außengrenzen die Flüchtlinge weiter. Braucht es wieder Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen, um den Zuzug nach Deutschland zu reduzieren?

Ich bin dagegen, neue Kontrollen an den EU-Binnengrenzen einzuführen. Einer der größten Erfolge der EU ist, dass sich die Europäer frei bewegen können. Bis zur Europawahl brauchen wir aber eine Einigung, um die Außengrenze zu sichern und Schnellasylverfahren an der Außengrenze durchzuführen. Auf Letzteres haben wir uns jüngst im Europäischen Parlament geeinigt. Ich begrüße, dass die Ampel das nun endlich unterstützt.

Die Länder an den Außengrenzen werden das kaum mitmachen ohne Gegenleistung.

Im Europäischen Parlament haben Italiener, Spanier und Griechen zugestimmt. Ich sehe in diesem Jahr ein Momentum, den gordischen Knoten in der Migrationsfrage durchzuschlagen. Wenn wir die Schnellverfahren einführen, brauchen wir darüber hinaus eine Solidaritätsvereinbarung mit den Mitgliedsstaaten zur Flüchtlingsverteilung und finanziellen Unterstützung. Ich fordere von der Bundesregierung, dass sie Ländern wie Italien Hilfe beim Grenzschutz anbietet und etwa mit deutschen Booten im Mittelmeer die Kontrollen gewährleistet.

Olaf Scholz spricht am Dienstag vor dem EU-Parlament in Straßburg. Welche Erwartungen haben Sie an die Rede des Kanzlers?

Olaf Scholz sollte die Zeitenwende, die er für Deutschland ausgerufen hat, für Europa durchdeklinieren. Beim Sondervermögen für die Bundeswehr hat die Bundesregierung bisher praktisch kein europäisches Projekt definiert, das unterstützt werden könnte. Dabei ist spätestens seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine klar, dass Europa einen Raketenabwehrschirm sowie beispielsweise eine Cyberabwehrbrigade im Sinne einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft benötigt. Ich erwarte zudem ein deutliches Bekenntnis von Olaf Scholz, dass die Einstimmigkeit in der Außenpolitik abgeschafft werden muss und er dafür eine politische Initiative anführt.