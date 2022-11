Cum-Ex-Skandal: Freiheitsstrafen für zwei frühere Banker

Bundespräsident zu Besuch in Asien Bundespräsident zu Besuch in Asien

Steinmeier dankt Japan für „klare Haltung“ zum russischen Krieg

Steinmeier zu Besuch in Asien – erst in Japan, dann in Südkorea. Auch diese Staaten bekommen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zu spüren. Deshalb soll sich Deutschland mehr um sie bemühen.