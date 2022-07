CDU will Parteiämter attraktiver machen

Insbesondere mit Blick auf Frauen will die CDU ein Recht auf Eltern- und Pflegezeit für Angestellte der Partei in ihrer Satzung verankern. Zu mehr Attraktivität von Parteiämtern sollen künftig auch Sitzungen beitragen, an denen man ohne Begründung digital teilnehmen kann.