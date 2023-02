Dänischer Verteidigungsminister lässt sich auf unbestimmte Zeit beurlauben

Umfrage: USA-Skepsis vermehrt in Ostdeutschland

Laut einer Umfrage gehen die Meinung zu Bedrohung, Frieden und der Nato in Ost- und Westdeutschland auseinander. Beispielsweise hält nur jeder vierte in Ostdeutschland die USA für einen verlässlichen Bündnispartner. In Westdeutschland sind es hingegen 50 Prozent, die ein großes Vertrauen in die USA hegen. Aber auch im Fall einer militärischen Eskalation sind sich die Deutschen in ihrer Haltung uneinig.