﻿Welchen Tipp geben Sie Markus Söder für den Windkraftausbau, Herr Günther?

Herr Günther, die Ministerpräsidentenkonferenz hat ein deutliches Signal an den Bund gesendet für mehr Unterstützung bei der Flüchtlingsversorgung. Was fordern Sie nun von der Bundesregierung?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir erwarten, dass Bund, Länder und Kommunen in dieser Frage gemeinsam an einem Strang ziehen und der Bund auch in Fragen der Unterbringung mithilft. Die Regierung hat schon vor Monaten versprochen, Bundesliegenschaften zur Verfügung zu stellen. Bisher ist aber noch nichts passiert. Ich erwarte, dass der Bund endlich seine Versprechungen einhält. Den Sondergipfel nun erst am 10. Mai statt zu Ostern zu machen, ist übrigens meiner Ansicht nach nicht nur verspätet, sondern auch ein wirklich falsches Signal – insbesondere gegenüber unseren Kommunen, die die Hauptlast zu tragen haben.

Die Kommunen dringen darauf, nur Flüchtlinge in die Gemeinden zu verteilen, die Aussicht auf Asyl haben. Wäre das der richtige Schritt?

Ja. Wir sollten zukünftig sicherstellen, dass nur Flüchtlinge mit einer gewissen Bleibeperspektive in die Kommunen verteilt werden. Menschen ohne Aussicht auf einen Aufenthaltsstatus oder eine Duldung sollten in den Landesunterkünften verbleiben, damit dort die Verfahren durchgeführt werden können. Wir müssen der Realität ins Auge blicken: Die Kapazitäten in den Kommunen sind endlich. Wir wollen den Menschen, die zu uns kommen, gute Bedingungen bieten: nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch vernünftige Integrationsangebote. Um das zu gewährleisten, dürfen wir die Kommunen nicht überfordern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am anderen Ende der Fahnenstange stehen Abschiebungen, die durch die Länder kaum umgesetzt werden. Inwiefern brauchen Sie hier mehr Unterstützung?

Bei den Abschiebungen müssen Bund und Länder gemeinsam Verantwortung übernehmen. Es braucht seitens des Bundes aber dringend mehr Rücknahmevereinbarungen mit den entsprechenden Staaten. Es ist nicht die Aufgabe der Bundesländer, diese Abkommen zu treffen, und kürzlich hat der Bund dafür ja auch einen Sonderbevollmächtigten eingesetzt.

Zur Integration: Für Ukrainer gab es de facto vereinfachte Regeln zur Arbeitsaufnahme, die zur schnellen Arbeitsmarktintegration geführt haben. Braucht es solche Sonderregeln auch für Flüchtlinge mit Bleibeperspektive aus anderen Ländern?

Ich halte es für falsch, die Sonderregeln auf Flüchtlinge aus anderen Ländern eins zu eins zu übertragen. Aber diejenigen, die noch keinen dauerhaften Aufenthaltstitel haben, sich aber einbringen wollen, brauchen die Chance, für den eigenen Lebensunterhalt sorgen zu können. Dass wir neben der Einführung des Chancen-Aufenthaltsrechts dazu kommen sollten, dass die Hürden für eine solche leichtere Arbeitsmarktintegration abgesenkt werden, ist richtig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem sogenannten Chancen-Aufenthaltsrecht haben geduldete Menschen die Möglichkeit, bei erfolgreicher Integration eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. In der Union gibt es viele, die dies für einen gefährlichen Spurwechsel von der Asyl- in die Arbeitsmigration halten.

Ich halte einen Spurwechsel von der Asyl- in die Arbeitsmigration nicht für gefährlich. Vielmehr ist er als eine weitere Säule für die Bekämpfung des Arbeits- und Fachkräftemangels wichtig, wenn die betreffenden Personen einen Mindestaufenthalt von fünf Jahren aufweisen und weitere Voraussetzungen erfüllen, die auch für die Arbeits- und Fachkräftezuwanderung aus dem Ausland gefordert werden. Daneben brauchen wir aber endlich ein funktionierendes und solidarisches Asyl- und Migrationssystem auf EU-Ebene, in dem eben auch ausreisepflichtige Menschen abgeschoben werden.

Im Moment startet die Frühjahrsoffensive Russlands gegen die Ukraine, und viele Ukrainer wollen flüchten. Glauben Sie, dass die Menschen in Deutschland weiterhin aufnahmebereit sind?

Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Bereitschaft im Land weiterhin hoch ist, in dieser Notsituation zu helfen. Es ist ja wirklich dramatisch, in welch lebensfeindlicher Umgebung viele Zivilistinnen und Zivilisten dort ausharren. Diesen Menschen wollen und müssen wir helfen. Dazu gehört aber, wie gesagt, dass wir die Integration und Unterbringung der Menschen gewährleisten können.

500 Flüchtlinge auf 7500 Einwohner: Kleinstadt in Niedersachsen befürchtet Überlastung Das Land Niedersachsen will 500 Geflüchtete in der Kleinstadt Bad Sachsa unterbringen. Die Bewohner des 7500-Einwohner-Städtchens im Harz befürchten Einbußen für den Tourismus. Jetzt mit RND+ lesen

Netzentgelte anders berechnen

Schleswig-Holstein ist das Küstenland mit Wind und Windrädern. Haben Sie einen Tipp für Ihren Ministerpräsidentenkollegen Markus Söder, wie man Akzeptanz für viele Windräder im Land schafft?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung haben wir, weil wir frühzeitig für Windkraft geworben und weil wir in der Jamaika-Koalition, mit der wir von 2017 bis 2022 regiert haben, vernünftige Abstandsregelungen eingeführt haben: 1000 Meter zur nächsten Siedlung, 500 Meter zu Gebäuden im Außenbereich. Das hat Konflikte befriedet und jetzt sehen die Menschen, dass der frühzeitige Ausbau genau richtig war. Markus Söder könnte in einem Punkt beim Ausbau der erneuerbaren Energien konkret dabei helfen, dass die Akzeptanz deutschlandweit stark steigt: Er sollte seine Blockade gegen eine Anpassung der Netzentgeltregelung aufgeben, damit der Ausbau von Erneuerbaren nicht automatisch zu erhöhten Strompreisen führt. Im Moment besagen die Regeln, dass sich die Netzentgelte daran bemessen, wo die Erneuerbaren zusätzlich ins Netz eingespeist werden – weil Bayern, Baden-Württemberg und andere darauf beharren. Eine Vereinheitlichung der Entgelte wäre das Mindeste, was hier zu verbessern wäre.

Das Mindeste?

Dauerhaft wünsche ich mir natürlich, dass der Strompreis sich an den Stromproduktionskosten orientiert. Dann hätten die Regionen mit vielen Windkraftanlagen einen wirtschaftlichen Vorteil.

Die Union im Bund läuft Sturm gegen die Wahlrechtsreform, weil die CSU, wenn sie unter der Fünfprozenthürde landet, aus dem Bundestag fliegt. Wie stehen Sie zu den Ampelplänen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Union hat diese Legislaturperiode klügere Vorschläge zur Verkleinerung des Bundestages gemacht als die Ampel. Die CDU und insbesondere die CSU wären aber besser beraten gewesen, wenn sie in der vergangenen Legislaturperiode eine weitreichende Wahlrechtsreform umgesetzt hätten. Die Notwendigkeit, das Parlament jetzt zu verkleinern, sehe ich aber durchaus und ich halte es für ein wichtiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger.

Die CDU hat in Berlin trotz oder wegen der Vornamenabfrage nach der Silvesternacht deutlich an Zustimmung gewonnen. Müssen Sie, als Vertreter eines liberalen Kurses, jetzt zugeben, dass der CDU aktuell ein konservativer Law-and-Order-Kurs Auftrieb gibt?

Die Berliner CDU hat nach meiner Wahrnehmung einen ausgewogenen Wahlkampf gemacht, so, wie wir es auch schon in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gehalten haben. Und das zahlt sich am Ende aus.

SPD will in Berlin kleiner Partner der CDU sein Das Modell der SPD als kleiner Partner der CDU will Franziska Giffey neu auflegen. In der traditionell linken Landespartei gibt es Widerstand. © Quelle: dpa

Die Vornamenabfrage wäre einem Daniel Günther nicht eingefallen.

Das stimmt und das habe ich zu Anfang des Jahres auch deutlich gesagt. Aber ich betone immer, dass wir als CDU eine klare Handschrift bei der inneren Sicherheit brauchen. Das Thema Sicherheit spielt für viele Menschen, übrigens auch für Menschen mit Migrationshintergrund, eine wahlentscheidende Rolle. Das erklärt auch die hohen Zustimmungswerte der Berliner CDU unter Migrantinnen und Migranten. Gerade in der inneren Sicherheit muss sich die CDU klar von anderen Parteien abgrenzen - das war in Berlin erfolgreich und darüber freue ich mich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine Zusammenarbeit mit der AfD

Die CDU lässt die viel beschworene Brandmauer nach rechts immer wieder einreißen. Muss es bei jeder Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD ein Parteiausschlussverfahren geben?

Ich spekuliere jetzt nicht über Parteiausschlussverfahren und wann diese greifen können. Eines muss für jeden Christdemokraten und jede Christdemokratin klar sein: Eine Zusammenarbeit mit der AfD in Form von Gesprächen, Absprachen oder gemeinsamen Anträgen darf es in keinem einzigen Parlament oder Gemeinderat in Deutschland geben.

Das ist aber ganz offenbar nicht jedem Christdemokraten klar – was für Konsequenzen muss die Zusammenarbeit haben?

Die Satzung sieht dafür ordnungsrechtliche Maßnahmen vor. Sie sieht aber auch ein klares Wertegerüst vor und ich erwarte von jedem Christdemokraten und jeder Christdemokratin, dass sie eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen. Wer das anders sieht, sollte nicht Mitglied in unserer Partei sein.

CDU-Vorstand beschließt Ausschlussverfahren gegen Maaßen Nach diversen kritisierten Äußerungen geht es für die Partei um eine klare Grenze nach Rechtsaußen – und wohl ein längeres Ringen. © Quelle: dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gehen Sie davon aus, dass das Parteiausschlussverfahren gegen den als rechtsradikal kritisierten Hans-Georg Maaßen erfolgreich sein wird?

Ich hoffe auf einen erfolgreichen Parteiausschluss von Hans-Georg Maaßen.

Wird Friedrich Merz eigentlich der nächste Unionskanzlerkandidat oder werden Sie Ihren Hut auch in den Ring werfen?

Über die Kanzlerkandidatur wird entschieden, wenn es ansteht. Friedrich Merz ist ein sehr guter Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender und ich bin wahnsinnig gerne in Schleswig-Holstein. Die Bürgerinnen und Bürgern meines Heimatlandes haben mich für fünf weitere Jahre als Ministerpräsident mit dem besten CDU-Ergebnis in allen Ländern und dem Bund in den vergangenen über 15 Jahren ausgestattet. Das macht mich stolz, bedeutet aber auch jede Menge Verantwortung, die ich demütig angenommen habe. Ich möchte gerne auch im Jahr 2027 erfolgreicher Ministerpräsident in Schleswig-Holstein sein.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Das klingt überzeugender, als wenn Markus Söder auf die Kanzlerkandidatur angesprochen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich halte mich mit Spekulationen zurück. Ich wünsche Markus Söder erst mal viel Erfolg bei der bayerischen Landtagswahl.

Aber auch nicht zu viel … weil er sonst zu selbstbewusst werden könnte und doch ins Kanzleramt einziehen möchte?

Ich freue mich über jedes gute Ergebnis der Union.