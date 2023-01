In Niedersachsen soll die SPD-Politikerin Daniela Behrens das Innenministerium übernehmen. Damit wird sie Nachfolgerin des neuen Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius. Behrens war bisher Sozialministerin des Bundeslandes.

Daniela Behrens wird neue Innenministerin in Niedersachsen und folgt damit dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius im Amt (Archivbild).

Daniela Behrens soll neue Innenministerin in Niedersachsen werden

Daniela Behrens (SPD) soll neue Innenministerin in Niedersachsen und damit Nachfolgerin des langjährigen Amtsinhabers Boris Pistorius (SPD) werden. Bisher war Daniela Behrens Sozialministerin in Niedersachsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Hannover am Freitag. Zuvor hatten die Hannoversche Allgemeine Zeitung und das Göttinger Tageblatt darüber berichtet. Am Freitagvormittag ist eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zur künftigen Zusammensetzung des Kabinetts geplant.

Phillipi wird neuer Sozialminister

Der Bundestagsabgeordnete Andreas Philippi (SPD) soll wiederum Nachfolger von Behrens im Sozialministerium werden. Der 57 Jahre alte Philippi ist Facharzt für Chirurgie und Notfallmedizin. Sein Wahlkreis ist in Göttingen. Behrens ist seit März 2021 Gesundheitsminister im Bundesland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius (SPD) bekam am Donnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunde überreicht. Die zurückgetretene Ministerin Christine Lambrecht (SPD) bekam ihre Entlassungsurkunde. Anschließend leistete Pistorius am Donnerstag im Bundestag den Amtseid. Am Dienstag wurde bekannt, dass er dieses Amt übernehmen soll.

Auf Landesebene ist die personelle Lücke im Innenministerium mit Behrens somit nach wenigen Tagen wieder geschlossen.

RND/ag