Das afghanische Dilemma: Zeit für einen Kurswechsel im Umgang mit den Taliban

vor etwas mehr als 20 Jahren war ich das erste Mal in Afghanistan, damals mit Verteidigungsminister Peter Struck, der 2002 diesen Satz geprägt hatte: „Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird heute auch am Hindukusch verteidigt.“ Mehr als 50-mal habe ich Afghanistan für Recherchereisen besucht, Land und Leute sind mir – wie so vielen Deutschen, die dort waren – ans Herz gewachsen. Dass der internationale Einsatz problematisch verlief, wussten wirklich alle, die davor nicht die Augen verschließen wollten. Ich schrieb bereits 2008 ein Buch mit dem Titel „Die afghanische Misere – warum der Westen am Hindukusch zu scheitern droht“. Dennoch hätte ich mir nicht träumen lassen, dass die Taliban das Rad der Geschichte so einfach zurückdrehen könnten.

20 Monate ist die erneute Machtübernahme der Taliban diese Woche her, in dieser relativ kurzen Zeit haben sie aus Afghanistan wieder eine Steinzeitdiktatur gemacht. Nirgendwo werden Frauen heute stärker unterdrückt als in Afghanistan. Mädchen dürfen nur noch bis zur sechsten Klasse zur Schule gehen. Menschen werden wieder ausgepeitscht. Unbeeindruckt davon, dass das Land im Elend versinkt, setzen die Taliban mit harter Hand ihre islamistische Agenda um. Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass ihre De-facto-Regierung international mit Nichtanerkennung und Sanktionen abgestraft wird. Nicht nur bei mir wachsen aber die Zweifel daran, dass das der richtige Weg ist.

Frauen in Burkas warten auf Lebensmittelrationen. © Quelle: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Afghanistan ist heute noch isolierter als während der ersten Talibanherrschaft 1996 bis 2001: Erkannten damals zumindest Pakistan, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien das Talibanregime an, so tut das heute kein einziger Staat. Afghanistan unterliegt außerdem Sanktionen. Vor allem die USA, aber auch EU-Staaten haben nach der Machtübernahme der Taliban Milliardenvermögen der afghanischen Zentralbank eingefroren. Afghanische Banken wurden aus dem Bankennetzwerk Swift ausgeschlossen, was internationalen Zahlungsverkehr enorm erschwert. Ausländische Finanzhilfen, die mehr als 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachten, stoppten von einem Tag auf den anderen. Entwicklungshilfeprojekte wurden eingestellt.

Die Folgen sind dramatisch: Nach Angaben der Vereinten Nationen sind inzwischen zwei von drei Afghaninnen und Afghanen – mehr als 28 Millionen Menschen – auf Unterstützung angewiesen, um überleben zu können. Sechs Millionen Menschen sind demnach von Hungersnot bedroht. Internationaler Druck und Strafmaßnahmen haben nicht dazu geführt, dass die Taliban auch nur eine ihrer umstrittenen Maßnahmen zurückgenommen hätten. Selbst Kritik der Regierung Saudi-Arabiens (!) am Universitätsverbot für Frauen beeindruckt die afghanischen Islamisten nicht.

Nirgendwo auf der Welt herrscht größere Hoffnungslosigkeit als am Hindukusch

Das Meinungsforschungsinstitut Gallup hat Afghaninnen und Afghanen im vergangenen Jahr gebeten, ihre Lebensaussichten in den nächsten fünf Jahren auf einer Skala von null („das schlechteste vorstellbare Leben“) bis zehn („das beste vorstellbare Leben“) zu bewerten. In der im Dezember veröffentlichten Umfrage lag der Wert bei Frauen im Schnitt bei 0,9, bei Männern bei 1,1. Im Welt-Glücks-Bericht liegt Afghanistan in diesem Jahr auf Rang 137 – dem letzten Platz. Nirgendwo auf der Welt herrscht größere Hoffnungslosigkeit als am Hindukusch. Und die Lage wird immer schlimmer.

„Den Taliban ist Kritik gleichgültig“, sagt ein afghanischer Journalist, der nicht namentlich genannt werden will. „Es sind nicht die Taliban, die leiden, es ist die Bevölkerung. In diesem Winter hat es damit angefangen, dass Menschen an Hunger sterben. Im nächsten Winter werden sie in einem viel größeren Ausmaß sterben.“ Die Regierung werde ihr Verhalten deswegen nicht ändern. „Die internationale Gemeinschaft muss sich hinsetzen und mit den Taliban verhandeln“, fordert er.

Talibankämpfer stehen in Kabul: Sollte der Westen mit den Taliban verhandeln? © Quelle: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

„Sanktionen haben zu überhaupt keinen positiven Änderungen geführt“, sagt der Journalist, der dem Regime nicht nahesteht. „Wenn es notwendig dafür ist, uns aus dieser Krise zu bringen, dann sollte die Internationale Gemeinschaft die Talibanregierung anerkennen.“ Ob das nicht ein Triumph der Taliban wäre? „Selbst wenn Mädchen nicht zur Schule können, zumindest leiden die Menschen nicht so sehr. Für sie ist die erste Priorität Essen, nicht Bildung. Die Menschen wollen überleben.“ Die Taliban würden über Jahre hinweg an der Macht bleiben. „Nichts wird sich ändern. Ich habe keinen Hoffnungen für mein Land, für meine Kinder oder für mich.“

Nach der Machtübernahme der Taliban haben westliche Staaten wie Deutschland die Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan auf Eis gelegt, um das Talibanregime damit nicht zu unterstützen. Sie versuchen seitdem vor allem über die Vereinten Nationen, zumindest Nothilfe zu leisten. Hans-Hermann Dube hat viele Jahre in führender Position für die staatliche deutsche Entwicklungsorganisation GIZ in Afghanistan gearbeitet, er fordert, die Entwicklungszusammenarbeit wieder deutlich auszubauen, um Menschen dort in Lohn und Brot zu bringen. „Wir können die Menschen doch nicht verrecken lassen“, sagt er. „Und genau das tun wir gerade.“

Um die Menschen zu retten, müssen wir uns mit den Taliban arrangieren

Dube argumentiert, eine Anerkennung des Talibanregimes wäre auch im deutschen Interesse – selbst wenn die Islamisten sich dadurch zumindest indirekt in ihrem Kurs bestätigt sähen. „Wer kann, will aus Afghanistan nach Europa fliehen, schon allein deshalb müssen wir dort für Stabilität sorgen“, sagt er. „Wenn wir wieder deutsche Entwicklungsexperten im Land hätten, wären wir außerdem die Augen und Ohren der internationalen Gemeinschaft vor Ort.“ Deutschland unterhalte schließlich auch Botschaften in Saudi-Arabien und Nordkorea. „Die Taliban machen jetzt erst recht, was sie wollen. Wenn wir wieder eine Botschafterin oder einen Botschafter in Kabul hätten, könnte sie oder er den Taliban zumindest direkt sagen: Das ist Scheiße, was ihr macht.“

Ich befürchte, wir müssen uns dieser Erkenntnis stellen: Um die Menschen zu retten, müssen wir uns mit den Taliban arrangieren. Das ist schmerzhaft, weil es am Ende doch dazu führt, dass wir das Regime stabilisieren. Nach mehr als eineinhalb Jahren Talibanherrschaft hat sich aber gezeigt, dass die Islamisten eher den Tod ihrer Landsleute in Kauf nehmen, als sich von ihren wirren Ideologien abbringen zu lassen. Daher sind wir den Afghaninnen und Afghanen einen Kurswechsel schuldig. Ich weiß nicht, wie oft mir deutsche Politikerinnen und Politiker bei Afghanistan-Besuchen gesagt haben, wir würden die Menschen dort nie wieder im Stich lassen. Dabei haben wir am Ende genau das getan. Das Mindeste, was wir jetzt tun können, ist, sie nicht sterben zu lassen.

Bis zur nächsten Ausgabe

Ihr Can Merey

Ein militärisches Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldaten. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

So soll der Zaun an der finnisch-russischen Grenze künftig aussehen. © Quelle: Raja. finnischer Grenzschutz

Seit vergangener Woche ist Finnland offizielles Mitglied der Nato, schon seit Ende Februar aber baut das Land im Norden Europas an einem Zaun. Auf 200 Kilometern Länge soll ein rund drei Meter hoher Stacheldrahtzaun die Grenze zu Russland schützen – vor allem vor illegaler Migration. Am Freitag will der finnische Grenzschutz einen ersten Pilotbauabschnitt Medien vorstellen.

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine überlegt Finnland, seine Grenze besser zu schützen. Ende September flohen zahlreiche Russen über die finnische Grenze, um der von Wladimir Putin angeordneten Mobilisierung der Reservisten zu entkommen.

Künftig sollen 15 Prozent der mehr als 1300 Kilometer langen Grenze zu Russland mit einem festen Zaun gesichert sein. Auch Nachtsichtgeräte, Scheinwerfer und Lautsprecher sind eingeplant.

Die Grenze von Finnland zu Russland, aktuell nur durch einen leichten Holzzaun gesichert: Hier soll künftig ein drei Meter hoher Stacheldrahtzaun stehen. © Quelle: Raja, finnischer Grenzschutz

