Weißlachs oder Rentier: Sechs-Gänge-Menü für Putin und Xi

Er stellte sich dem Messerangriff in Würzburg entgegen: Helfer darf in Deutschland bleiben

Als ein psychisch kranker Mann in der Würzburger Innenstadt drei Menschen erstach, stellte sich der Flüchtling Chia Rabiei dem Täter in den Weg. Sein Asylantrag wurde jedoch zunächst abgewiesen. Nun hat das Verwaltungsgericht Würzburg entschieden, dass er doch in Deutschland bleiben darf.