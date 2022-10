Das bedeutet der von Kremlchef Putin verhängte Kriegszustand

Faustball: TSV Wiemersdorf will in 2. Bundesliga oben mitspielen

Seit sie gemeinsame Sache machen, sind die Faustballerinnen des TuS Wakendorf-Götzberg und des TSV Wiemersdorf ein Spitzenteam in der 2. Bundesliga. Zuletzt schrammten sie zweimal knapp am Aufstieg in die Bundesliga vorbei. Derzeit läuft die Vorbereitung auf die Winterrunde, die im November startet.