Unbekannte beschmieren Bundesgeschäftsstelle der Grünen

Der Schriftzug "Das Blut der Iraner" steht an der Fassade der Bundesgeschäftsstelle der Grünen. Unbekannte haben die Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin-Mitte beschmiert. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin ermittelt.

An der Fassade der Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin-Mitte sind Schmierereien aufgetaucht, die sich auf die anhaltenden Proteste im Iran gegen das Mullah-Regime beziehen. „Das Blut der Iraner“, wurde mit roter Fabre an die Wand geschmiert. Außerdem sei an der Hauseingangstür und auf dem Gehweg großflächig rote Farbe verteilt worden.