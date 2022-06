Ampelkoalition: Bundesregierung kommt Ende August wieder zu Kabinettsklausur zusammen

Anfang Mai hatte die Bundesregierung zwei Tage in Klausur getagt. Nun soll Ende August auf Schloss Meseberg in Brandenburg ein zweites Treffen folgen. Dort dürften erneut die Konsequenzen des russischen Angriffs auf die Ukraine im Zentrum stehen. Zudem will die Ampelkoalition die internen Wogen glätten.