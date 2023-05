﻿Das Ende des Alexis Tsipras

Athen. „Stabilität oder Chaos“: Mit diesem Dilemma konfrontierte der konservative griechische Premier Kyriakos Mitsotakis seine Landsleute im Wahlkampf. Die Alternative lautete: Rückkehr in die Ära des radikal-linken Ex-Premiers Alexis Tsipras, der Griechenland 2015 binnen weniger Wochen nach seiner Regierungsübernahme zur Zahlungsunfähigkeit führte, oder Fortsetzung des Reform- und Konsolidierungskurses, den Mitsotakis in den vergangenen vier Jahren steuerte.

Die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler hätte deutlicher kaum ausfallen können: Mitsotakis konnte sein Wahlergebnis von 2019 um 2 Prozentpunkte verbessern. Dagegen verlor Tsipras fast ein Drittel seiner Stimmen. Der Oppositionsführer strebte eine Koalition unter Führung seiner radikal-linken Syriza an. Aber die Pläne gehen rechnerisch nicht auf.

Einer der potenziellen Partner, der exzentrische Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis, scheiterte mit seiner Kleinpartei MeRA25 an der Dreiprozenthürde. Tsipras muss seine Hoffnungen auf eine Rückkehr an die Macht wohl ein für alle Mal begraben. Mit seinen radikalen Verstaatlichungsplänen und unbezahlbaren Sozialprogrammen verschreckte Tsipras vor allem die Wählerinnen und Wähler der politischen Mitte. Sie stimmten mehrheitlich für Mitsotakis und honorierten damit die Arbeit der vergangenen vier Jahre.

Griechenland hat die Pandemie und die wirtschaftlichen Turbulenzen infolge des Krieges in der Ukraine besser weggesteckt als die meisten anderen EU-Staaten. Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung erspart den Menschen unzählige Behördengänge und hilft, die Korruption zurückzudrängen. Beim Wirtschaftswachstum liegt Griechenland in der Spitzengruppe der EU-Staaten. Kein anderes Land der Union hat seine Schuldenquote in den vergangenen zwei Jahren so schnell reduziert.

Vor acht Jahren war Griechenland zahlungsunfähig, heute steht es kurz vor dem Aufstieg in die Liga der investitionswürdigen Schuldner. Das Upgrade könnte noch in diesem Herbst kommen. Voraussetzung dafür ist eine Fortsetzung der umsichtigen Haushaltspolitik und des Reformkurses. Vor allem im staatlichen Gesundheitswesen, in der Justiz und im Bildungswesen ist noch viel zu tun.

Aufzuarbeiten gilt es auch die Abhöraffäre, die vergangenes Jahr ans Licht kam, und die schweren Versäumnisse bei der staatlichen Bahngesellschaft OSE, die zu dem schweren Zugunglück Ende Februar mit 57 Toten führten. Trotz dieser dunklen Schatten war die Wahl vom Sonntag ein klares Mandat für Mitsotakis. Die angestrebte absolute Mehrheit verfehlte er allerdings erwartungsgemäß wegen des neuen Verhältniswahlrechts.

Um seine Einparteienregierung fortführen zu können, setzt der Premier deshalb auf eine Wiederholungswahl in vier Wochen – dann mit einem Wahlrecht, das die stärkste Partei mit einem Bonus von bis zu 50 der 300 Parlamentssitze belohnt. Die Regierungsbildung in Athen lässt deshalb noch auf sich warten. Aber die Weichen für vier weitere Mitsotakis-Jahre sind gestellt.