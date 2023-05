﻿Das Geheimnis der ukrainischen Flugabwehr

Hannover. Am Himmel über Kiew knallte und blitzte es am 16. Mai 2023 gegen 3.30 Uhr wie noch nie. Einwohnerinnen und Einwohner der ukrainischen Hauptstadt berichteten Freunden im Westen von der bislang „lautesten und hellsten Nacht seit Kriegsbeginn“.

Kiew erlebte einen in solcher Dichte nie da gewesenen Luftangriff: Der russische Kriegsherr Wladimir Putin wollte die ukrainische Flugabwehr auf die Probe stellen. Binnen weniger Minuten näherten sich 18 Geschosse diverser Typen aus verschiedenen Richtungen.

Sechs Überschallraketen vom Typ Kh-47M2 Kinschal wurden in der Luft abgefeuert, von russischen MiG-31-Kampfflugzeugen.

Neun Marschflugkörper vom Typ Kalibr starteten auf russischen Kriegsschiffen im Schwarzen Meer.

Drei Raketen vom Typ S-400 und Iskander-M erhoben sich von ihren mobilen Abschussrampen an Land.

Das Wunder von Kiew

Die 18 russischen Raketen hätten zusammen große Teile der ukrainischen Hauptstadt in Schutt und Asche legen können.

Am Morgen des 16. Mai jedoch verkündete die ukrainische Armee das Wunder von Kiew: Keine kam durch.

Schaden richteten die russischen Raketen nur durch ihre zu Boden gehenden Trümmer an. In vier Stadtbezirken fielen Raketenteile auf Straßen und Gebäude, drei Menschen wurden verletzt. Hier und da mussten kleinere Brände gelöscht werden. Trümmer trafen auch den Kiewer Zoo, wie die ukrainische Journalistin Olga Tokariuk berichtet. Stundenlang gab es Sorge um das Wohlergehen der Tiere.

Doch sogar beim Zoo gab es am nächsten Tag Entwarnung. Die Trümmer hätten nur Pflanzen getroffen, alle abgebrochenen Äste seien bereits entfernt, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf der Website der Stadtverwaltung. „Bei den Tieren werden nun Anti-Stress-Maßnahmen durchgeführt. Und heute öffnet der Zoo wie gewohnt um 10:00 Uhr für Besucher. Kommen Sie also, um sich zu beruhigen.“

Business as usual nach nächtlichem Beschuss mit 18 russischen Raketen? Militärexperten in aller Welt reiben sich jetzt die Augen: Wie wurde dieser sensationelle Erfolg möglich?

Kinschal wurde über-, Patriot unterschätzt

Bekannt ist zwar, dass die Ukraine mit Patriot-Flugwehrsystemen ausgerüstet ist; die Lieferungen kamen aus den USA, aus Deutschland und aus den Niederlanden. Überraschend ist aber, dass das viele Jahrzehnte alte Patriot-System sogar in der Lage zu sein scheint, Überschallraketen vom Typ Kinschal zu stoppen. Putin hatte die Kinschal-Raketen immer wieder als eine Waffe gelobt, die der Westen nicht aufhalten könne.

Übertriebener Stolz auf "unaufhaltsame russische Raketen": Russlands Präsident Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergej Schoigu am 9. Mai 2023. © Quelle: IMAGO/ITAR-TASS

Bereits Anfang Mai gelang erstmals ein Abschuss der Kinschal durch das Patriot-System. Das US-Verteidigungsministerium bestätigte den Vorgang am 9. Mai.

Der 16. Mai 2023 könnte nun das endgültige Ende der Kinschal-Legende markieren: Wenn gleich sechs Kinschal-Raketen in schneller Folge vom Himmel geholt werden, kann niemand mehr von einem Zufallstreffer sprechen.

Diese technologischen Tatsächlichkeiten werden auch politische Folgen haben: Putins jahrelange Trommelei, die Kinschal sei eine „unaufhaltsame Waffe“, erweist sich als Bluff.

Der Erfolg oder Misserfolg von Luftverteidigung entscheidet sich heute mehr denn je im Digitalen. Auf russischer Seite wurde offenbar die Wirkung der jüngsten Patriot-Upgrades unterschätzt.

Dem „Ghost Eye“ entgeht nichts

Das Patriot-System als solches hat zwar schon viele Jahrzehnte auf dem Buckel. Bei der Bundeswehr etwa wurde es bereits in den Achtzigerjahren eingeführt. Doch seither wurde es laufend verbessert. Eine Schlüsselrolle spielt das modernisierte Multifunktionsradar MPQ 65. Es kann ein deutlich größeres Luftraumvolumen als früher durchsuchen und auch extrem schnelle Objekte verfolgen.

Mit dem „Ghost Eye“, das seit dem Jahr 2022 getestet wird, hat die amerikanische Herstellerfirma Raytheon ein weiteres Kapitel aufgeschlagen. Dem „Next-Generation-Radar“ soll gar nichts mehr entgehen, keine Rakete und keine Drohne, egal wie langsam oder schnell da etwas fliegt.

Ob Versionen von „Ghost Eye“ derzeit bereits in der Ukraine getestet werden und Patriot-Raketen ins Ziel lenken, lässt sich nicht ermitteln, hier geht es um Militärgeheimnisse. Fest steht nur, dass „Ghost Eye“ ausdrücklich auch zur Abwehr von Überschallraketen entwickelt wurde – mit der Maßgabe, auch einer plötzlichen Massierung von Angriffen standzuhalten. Vorbild bleibt Israels Iron Dome, ein Flugabwehrsystem, das sogar mit 200 Attacken pro Stunde fertig wird.

Ungeachtet aller Neuerungen bleiben die Schlüsselfragen der Flugabwehr stets die alten:

Kann ein bedrohliches Flugobjekt aufgespürt und unschädlich gemacht werden, bevor es seinerseits die Flugabwehrsysteme zerstört? Nur dann kann ein Verteidiger sich dauerhaft behaupten.

Oder ist das Flugobjekt imstande, ungehindert sämtliche Abwehrsysteme zu zerstören? Dann gewinnt der Angreifer rasch den kompletten Krieg.

Keine Angst vor „fliegenden Mopeds“

Derzeit läuft es am Himmel überraschend gut für Kiew und überraschend schlecht für Moskau. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe lenkte Russland zwischen dem 28. April und dem 10. Mai insgesamt 67 Raketen und 114 Drohnen auf Ziele in der Ukraine. Nur 7 Raketen und 11 Drohnen kamen durch. Im besonders gesicherten Kiew gelangte im genannten Zeitraum weder eine Rakete noch eine Drohne ins Ziel.

Mitunter tragen auch Geheimdiensterkenntnisse zur besseren Flugabwehr bei. So hat sich der israelische Mossad eingehend mit der Frage beschäftigt, wie man iranische Drohnen, wie sie auch von Russland eingesetzt werden, durch Störsignale zum Absturz bringen kann. Mitte März gab Israel, nach langem Zögern, endlich grünes Licht für den Export entsprechender Jamming-Systeme in die Ukraine – zum Entsetzen Moskaus und Teherans.

Drohnen, die sich per Jamming nicht stören lassen, werden notfalls mit mobilen Flugabwehrkanonen vom Himmel geholt. Anfangs spielte hier das alte deutsche Gepard-System eine segensreiche Rolle, künftig schiebt sich das neue Skynex-System von Rheinmetall in den Vordergrund.

Mit 1000 Schuss pro Minute gegen Drohnen: Flugabwehrsystem Skynex von Rheinmetall © Quelle: Rheinmetall

Ende vorigen Jahres druckste Rheinmetall in einer Pressemitteilung, man habe „von einem internationalen Kunden“ einen Auftrag im Wert von 182 Millionen Euro bekommen. Dieser Kunde war, wie man inzwischen weiß, Kiew.

Skynex ist für den Nahbereich vorgesehen, etwa zum Schutz besonderer Einrichtungen. Die Schnellfeuerkanone gibt bei Bedarf 1000 Schuss pro Minute ab, mit vier Kilometern Reichweite.

Der nächste technologische Schritt wird darin liegen, Drohnen mit Mikrowellen-Kanonen abzuschießen. Auch hier laufen die Entwicklungen in diversen Staaten auf Hochtouren.

Dass die Ukraine vor den von Russland beschafften iranischen Shahed-Drohnen in die Knie geht, ist jedenfalls nicht zu erwarten. In Kiew verspottet man die relativ langsamen und auffällig lärmenden Kamikaze-Drohnen als fliegende Mopeds.

Ein geheimes digitales Netzwerk?

Im Wettkampf in der Luft hat derjenige die Nase vorn, der nicht nur ein technologisch hohes Niveau einzelner Waffensysteme, sondern vor allem deren intelligente Vernetzung hinbekommt.

Wie weit Ukraine und Nato konkret schon gegangen sind, um Informationen über Bewegungen am Himmel auszutauschen, fällt ebenfalls unter die Geheimhaltung. In Kreisen von Militärexperten wird spekuliert, es handele sich mittlerweile um eine extrem ausgeklügelte und in der Praxis belastbare Zusammenschaltung diverser Systeme – mit einem Datenfluss in Echtzeit.

Dazu benötigen die Militärs ein „System of Systems“ (SoS), ein über die einzelnen Systeme gelegtes Netzwerk, das Verbindungen schafft etwa vom Radar auf einem Schiff im Schwarzen Meer über die Aufklärungsdaten einer Spionagedrohne bis zum Live Stream von einem Satelliten aus dem Weltall. Wird die Flugabwehr in Kiew mit all diesen Daten gefüttert, bekommt sie ein genaueres Bild von der Lage – und kann sich besser vorbereiten.

Intelligente Systeme als Unterstützung für die Flugabwehr

Die amerikanische Rüstungsindustrie hat SoS-Lösungen dieser Art bereits im Angebot. Wie so etwas konzipiert sein muss, skizziert der amerikanische Rüstungskonzern Northrop Grumman. Sein „Integrated Air and Missile Defense Battle Command System“ (IBCS) lebt davon, dass, wie die Firma betont „Sensoren und Waffensysteme miteinander verbunden werden, die eigentlich gar nicht dafür entwickelt wurden, in einem größeren Netzwerk zusammenzuwirken“.

Als erstes europäisches Land hat Polen bereits im Jahr 2019 ein IBCS bei Northrop Grumman bestellt. Im Juli 2022 wurden erste Bauteile nach Polen geliefert. Ob diese oder ähnliche Elemente später auch den Weg ostwärts über die Grenze fanden, ist unklar.

Klar ist aber, dass es der Flugabwehr in Kiew geholfen haben könnte, wenn sie zum Beispiel auf die im Schwarzen Meer abgefeuerten Marschflugkörper schon von der ersten Flugsekunde an aufmerksam wurde – und nicht erst im letzten Moment.