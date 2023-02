Das müssen Sie zum 49-Euro-Ticket wissen

Das 49-Euro-Ticket hat am Mittwoch die erste Hürde genommen: Das Bundeskabinett hat das dazugehörige Gesetz durchgewunken. Nach Abstimmungen im Bundestag und Bundesrat soll es nach aktueller Planung zum 1. Mai an den Start gehen – vorausgesetzt die EU-Kommission gibt ihre Zustimmung und die offenen Tariffragen können rechtzeitig geklärt werden.

Wie funktioniert das Deutschlandticket?

Das 49-Euro-Ticket soll bundesweit für den Regional- und Nahverkehr gelten und jeweils für einen Monat gültig sein. Es wird automatisch monatlich verlängert, lässt sich aber auch rechtzeitig kündigen.

Darf man Kinder und Fahrräder kostenfrei mitnehmen?

Nein. Im Unterschied zu anderen Monatstickets ist der neue Deutschlandtarif nicht übertragbar. Kinder und Fahrräder dürfen ebenfalls nicht kostenlos mitgenommen werden. Dafür müssen Fahrgäste ein Zusatzticket kaufen.

Wie kann man das 49-Euro-Ticket kaufen?

Auf jeden Fall in den Apps und Websites der Verkehrsverbünde sowie der Deutschen Bahn. Der Vorverkauf soll bereits am 3. April starten. Das 49-Euro-Ticket soll als digitales Ticket auf dem Handy und als Chipkarte verfügbar sein, damit beispielsweise in Hamburg gekaufte Tickets auch in München einlesbar sind. In einer Übergangsphase ist auch eine Papierbestätigung inklusive eines QR-Codes erhältlich für Verkehrsverbünde, die die digitale Überprüfung noch nicht umsetzen können: Bund und Länder einigten sich jüngst darauf, dass dieses Papierticket bis Ende des Jahres erhältlich sein soll.

Wie viel Geld lässt sich mit dem Ticket sparen?

Das ist unterschiedlich. Besonders lohnt es sich für Vielfahrer und Inhaber von Monatstickets, die vielerorts mehr als 60 Euro kosten und für Pendler, die auf dem Weg zur Arbeit Bundesländergrenzen überqueren. Diese Monatstickets können aktuell bei mehr als 100 Euro liegen.

Bleibt es langfristig bei 49 Euro im Monat?

Das ist unklar. Im Gesetzesentwurf zum Ticket, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, ist von einem „Einführungspreis“ die Rede. Auch in den Ländern unkt man schon, dass der Einführungspreis nicht zu halten sei. Deswegen habe der Bund auf den Namen Deutschlandticket gepocht, heißt es. Es steht und fällt mit der Finanzierung: Bund und Länder geben gemeinsam jährlich 3 Milliarden Euro zur Umsetzung des Tickets. Wenn das Geld inflationsbedingt nicht ausreicht oder wenn Bund und Länder nicht langfristig so viel Mittel zur Verfügung stellen wollen, könnte der Preis angehoben werden. Es wird auch davon abhängen, wie viele Fahrgäste das Angebot nutzen werden: Je mehr Geld in die Kassen der Verkehrsverbünde gespült wird, desto größer ist ihr finanzieller Puffer.

Was ist, wenn man schon ein Jobticket hat?

Das 49-Euro-Ticket soll es auch als Jobticket geben und das dürfte wesentlich günstiger sein. Wenn Arbeitgeber nämlich einen Abschlag von mindestens 25 Prozent gewähren, wollen Bund und Länder 5 Prozent Vergünstigung obendrauf legen. So ist eine Ersparnis von 30 Prozent möglich.

Wird es Sozialtickets geben?

Das ist von Land zu Land unterschiedlich. In vielen Regionen gibt es bereits Sozialtickets. Einige Bundesländer haben bereits angekündigt, flankierend zum 49-Euro-Ticket Sozialtickets einzuführen, unter anderem Hessen für 31 Euro im Monat. Dieses Angebot gilt dann allerdings nur landes- und nicht bundesweit. „Der Preis von 49 Euro, den die Ampel und die Bundesländer für das Ticket veranschlagen, ist für viele Menschen nicht finanzierbar“, warnte der Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, am Mittwoch. Er forderte ein bundesweites Sozialticket, „damit sich auch arme Menschen Nah- und Fernverkehr leisten können“.