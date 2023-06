Trump und zehn Außenseiter: Diese Republikaner wollen ins Weiße Haus

Eins steht jetzt schon fest: Der nächste US-Wahlkampf wird alles andere als langweilig. Und setzt damit die Reihe von Wahlkämpfen fort, die 2016 mit Donald Trumps erstem Antritt begann. Das Feld der republikanischen Bewerber, die anstelle des amtierenden Präsidenten Joe Biden ins Weiße Haus einziehen möchten, hat sich mit der Bewerbung des früheren Gouverneurs von New Jersey, Chris Christie, auf elf erhöht.

Wir stellen sie vor, jene mit den größten Erfolgsaussichten ihre Bewerbung betreffend zuerst:

Donald Trump: Revanche als größte Motivation

Der ehemalige Präsident, der sich bislang weigert, seine Wahlniederlage von 2020 zu akzeptieren, möchte der zweite Präsident in der Geschichte werden, der nach seinem Sturz ins Oval Office zurückkehrt. Das hatte vor ihm bisher lediglich Grover Cleveland geschafft, der 22. US-Präsident, der nach seiner Abwahl 1888 vier Jahre später nochmals kandidierte und als 24. Präsident weitere vier Jahre regieren konnte.

Trotz zahlreicher Skandale und des von ihm angezettelten Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 kann sich Donald Trump bei der republikanischen Basis großer Beliebtheit erfreuen. Weiter behauptet er allen Tatsachen zum Trotze, die Wahl 2020 gewonnen zu haben.

Die Anklage in New York (wegen gefälschter Geschäftsunterlagen in 34 Fällen) könnte für Trumps Kampagne zur Belastung werden und republikanische Wähler verunsichern. In aktuellen Umfragen stehen rund 54 Prozent der republikanischen Wähler hinter Trump.

Politisch wie Trump – nur ohne Skandale, so sieht sich Ron DeSantis selbst. Auf dem Bild vom 8. November 2022 mit seiner Frau Casey und seinen Kindern. © Quelle: IMAGO/USA TODAY Network

Ron DeSantis: Fehlstart des Durchstarters

Trumps Duell mit dem 44-jährigen Gouverneur von Florida überlagert bislang all die anderen Nominierungen – und hat das Potenzial einer grundsätzlichen Weichenstellung der GOP (Grand Old Party, wie die Republikanische Partei genannt wird). Dabei liegen beide politisch gar nicht weit auseinander, vielmehr scheint hier ein rechter, extremistischer Überbietungswettkampf stattzufinden.

Ron DeSantis möchte kein Anti-Trump sein, verspricht vielmehr eine effektive, skandalfreie Fortsetzung der trumpschen Agenda. Dementsprechend buhlt er um klassische Trump-Anhänger, spricht dem Ex-Präsidenten Stil, Format und Eignung ab und positioniert sich als wählbare Alternative.

Doch sein Start (Technikprobleme und gestammelte Peinlichkeiten) geriet zur Farce. Er wirkt unbeholfen, wurde zudem wegen seiner noch rigideren Abtreibungs- und Minderheitenpolitik von Trump kritisiert, was bislang DeSantis‘ Hauptargument („Wählbarkeit“) untergräbt. Noch im März konnte er sich über 30 Prozent Zustimmung republikanischer Anhänger freuen, derzeit liegt er bei etwas über 20 Prozent.

Mike Pence umschreibt sich selbst als „Christ, Konservativer und Republikaner, in dieser Reihenfolge“. © Quelle: Rick Bowmer/AP/dpa/dpa

Mike Pence: Christ, konservativ, amtserfahren

Mit seinem stärksten politischen Pfund – seinem Verhalten als Vizepräsident nach Trumps Abwahl – kann Mike Pence bisher gar nicht punkten. Weil sein Eintreten für Rechtsstaatlichkeit in den Augen der postfaktischen Anhängerschaft der Republikanischen Partei „Verrat“ an Trumps Präsidentschaft war.

Also tingelt Pence durchs Land und verspricht, an Trumps „erfolgreiche Präsidentschaft“, in der er als Vize eher unsichtbar geblieben war, anzuknüpfen. Seine Distanzierung von Trump, den er „unamerikanisch“ nennt, ist dementsprechend vorsichtig. Er argumentiert, das Land brauche „neue Anführer“. Der 63-Jährige beschreibt sich selbst als „Christ, Konservativer und Republikaner, in dieser Reihenfolge“. Die christlich-konservative Wählerschaft, auf die er abzielt, ist allerdings zu unbedeutend, um sich von ihr an die Spitze des Kandidatenfelds tragen zu lassen. Pence hofft, seine Chance mithilfe des wichtigen Spendennetzwerks „Americans for Prosperity“ um die einflussreichen Koch-Brüder zu kriegen. Pence wird momentan nur von weniger als 10 Prozent der republikanischen Anhänger unterstützt.

Die weltoffenste und diplomatisch erfahrenste Kandidatin aus dem Bewerberfeld: Nikki Haley. © Quelle: Getty Images

Nikki Haley: profilierte Diplomatin mit Geschlechter-Malus

Im Unterschied zu Pence ist die 51-jährige ehemalige UN-Botschafterin und zweifache Gouverneurin von South Carolina ein politisches Schwergewicht, dem am ehesten zuzutrauen ist, auch jenseits der republikanischen Stammwählerschaft zu punkten. Ihr könnte helfen, dass nach den „Zwergstaaten“ Iowa und New Hampshire die ersten wirklich relevanten Vorwahlen 2024 in ihrem Heimatstaat South Carolina sind. Entwickelt sich das Duell zwischen Trump und DeSantis zu einer Schlammschlacht, könnte Nikki Haley als Sauberfrau punkten.

Zudem sprechen ihre Regierungserfahrung, ihr außenpolitisches Geschick, ihre Verbindung zur Trump-Regierung und der historische Moment, eventuell als erste Republikanerin zu kandidieren, für sie. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die stark rückwärtsgewandte, zunehmend rechte Partei reif genug ist, eine Frau ins Rennen zu schicken. Momentan liegen Haleys Zustimmungswerte unter denen von Pence im einstelligen Bereich.

Vivek Ramaswamy: antiwoker Pharmamilliardär

Im Umfrageranking der republikanischen Kandidaten liegt Vivek Ramaswamy, der 37-jährige Sohn indischer Einwanderer aus Cincinnati, Ohio, auf einem erstaunlichen fünften Platz. Der Pharmamilliardär aus Florida hat eine selbst finanzierte Außenseiterkampagne gestartet, in der es bislang eigentlich nur um ein Thema geht: den Kampf gegen „Wokeness“, worunter ganz allgemein ein „erwachtes“ (wokes) Bewusstsein für mangelnde soziale Gerechtigkeit und Rassismus gemeint ist.

Erfunden hat er dieses Thema nicht. Wer den Reden von Ron DeSantis zuhört, wird ständig mit den Widersprüchen einer „woken“ Welt konfrontiert. Vivek Ramaswamy wird wohl früh erkennen, dass sein Wahlkampf vor allem eins ist: teuer.

Sieht sich als Anti-Trump: der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie. © Quelle: Charles Krupa/AP

Chris Christie und die Hassliebe zu Trump

2016 wollte Chris Christie, damals Gouverneur von New Jersey, Präsident werden und unterlag gegen Donald Trump. Vier Jahre später half er Trump, sich auf die Debatten gegen Joe Biden vorzubereiten. Zum Bruch kam es am Wahltag, als Trump seine Wahlfälschungslüge verbreitete. Heute verkörpert der 60-Jährige den klassischen Anti-Trump. Erst am Dienstag hat er seine Kandidatur ankündigt. Erfolgreich kann Christies Vorwahlkampf nur sein, wenn sich, neben den Kandidaten, auch in der Partei ein harter Kurswechsel gegen die Trump-Ära durchsetzt. In Umfragen tauchte er bislang nicht auf.

Ist hinter Donald Trump der eifrigste Spendensammler der Partei: Tim Scott, Senator aus South Carolina und republikanischer Präsidentschaftskandidat. © Quelle: Charlie Neibergall/AP/dpa

Tim Scott – der Spenden(vize)könig

Auch Tim Scott baut auf die Vorwahl in South Carolina, weil er im Kongress den Bundesstaat als einer von zwei Senatoren vertritt. Über leere Wahlkampfkassen wird sich der 57-Jährige nicht beschweren können, er ist hinter Donald Trump der eifrigste Spendensammler der Partei, hat zudem gute Kontakte zum Oracle-Chef Larry Ellison oder dem Koch-Netzwerk. Scott wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, seine Karriere bezeichnet er als Beispiel des amerikanischen Traums, im politischen Washington ist der Konservative über Parteigrenzen hinweg als freundlicher Optimist beliebt.

Die vier Zwerge – Radiomacher, Pastor und zwei windige Geschäftsleute

Als Radiotalkmaster wurde der 71-jährige Larry Elder 2021 in seinem Heimatstaat Kalifornien einer breiten Öffentlichkeit bekannt, weil er den Gouverneur Gavin Newsom mittels einer Kampagne aus dem Amt jagen wollte – das Unterfangen misslang mit 38 zu 62 Prozent. Doch der eloquente Dampfplauderer hatte Blut geleckt und fühlte sich zum Politiker berufen.

Doch Elders Chancen dürften ähnlich bescheiden sein wie die des 72-jährigen Ex-Gouverneurs von Arkansas, Asa Hutchinson. Der vertritt wie kein Zweiter im Bewerberfeld die Republikanische Partei der Vor-Trump-Ära. Der Konservative alter Schule hatte seinen Missmut über den Trump-Kurs nie verschwiegen und legte auch jetzt nach, indem er Trumps Verzicht nach der Anklageerhebung in New York forderte. In der Partei hat er keine Hausmacht mehr, entsprechend aussichtslos ist sein Kampf.

Das gilt auch für Ryan Binkley, einen 55-jährigen Geschäftsmann aus der Gegend von Dallas, der nebenbei konfessionsloser Pastor ist und versprach, ein Land zu erneuern, das er für „stark, geeint, mit Gott und einander versöhnt“ hält. Kaum weniger bizarr ist die Bewerbung des 75-jährigen Geschäftsmanns Perry Johnson, der sich im Vorjahr erfolglos für den Gouverneursposten in Michigan bewarb. Von der Wahl wurde er wegen Unterschriftsfälschung bei einem Kauf ausgeschlossen, er ging dagegen aber gerichtlich vor, der Verkäufer wurde schuldig gesprochen – und Johnson wurde mit 7 Millionen Dollar entschädigt. Diese investiert er nun in seine Kampagne.