Die USA haben der Ukraine erneut militärische Unterstützung zugesagt. Ein Hilfspaket in Höhe von einer Milliarde Dollar soll die ukrainischen Truppen in ihrem Kampf gegen den russischen Vormarsch stärken. Womit kann die Ukraine konkret rechnen?

Washington. Die USA haben der Ukraine weitere Militärhilfe im Umfang von eine Milliarde Dollar (rund 960 Millionen Euro) zugesagt. Das neue Paket soll die Fähigkeit der ukrainischen Truppen ausbauen, russische Vorstöße im Donbass im Osten des Landes zurückzudrängen. Mehrere europäische Länder haben eigene Beiträge an die Ukraine angekündigt, wie Pentagonchef Lloyd Austin nach einem Treffen mit Vertretern von mehr als 45 Staaten in Brüssel am Mittwoch bekanntgab.

Der Umfang der Unterstützung spiegelt Forderungen der Ukraine nach Raketensystemen wider, die es deren Verteidigungstruppen erlauben, russische Truppen und Stellungen aus größerer Entfernung ins Visier zu nehmen - und damit die Wahrscheinlichkeit direkter Attacken auf ukrainische Soldaten zu mindern.

Das Milliardenpaket ist die größte Einzeltranche aus Waffen und Ausrüstung, die die USA seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar der Ukraine bereitstellen wollen. Es beinhaltet direkte Lieferungen aus den Pentagon-Beständen im Umfang von 350 Millionen Dollar und langfristige Zukäufe im Wert von 650 Millionen Dollar. Insgesamt haben die USA seit Amtsantritt der Regierung von Präsident Joe Biden der Ukraine nun Sicherheitsunterstützung im Umfang von rund 6,3 Milliarden Dollar zukommen lassen, darin inbegriffen sind fast 5,6 Milliarden Dollar seit der russischen Invasion.

Eine Aufschlüsselung der nun angekündigten Militärhilfe:

18 Haubitzen und dazugehörige 36 000 Schuss Munition

18 taktische Fahrzeuge zum Abschleppen der Haubitzen

Munition für die von den USA bereits angekündigten hochmodernen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars

18.06.2013, Jordanien, Jordanian Desert: Ein am 18. Juni 2013 von der amtlichen jordanischen Nachrichtenagentur (Petra) veröffentlichtes Handout-Bild zeigt US-Raketenwerfer HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) beim Abschuss einer Rakete während der Militärübung Eager Lion im jordanischen Dessert, Jordanien. © Quelle: Petra News Agency / Handout/PETR

Vier taktische Fahrzeuge für das Einholen von Ausrüstung

Ersatzteile und andere Ausrüstung

Zwei Raketen vom Typ Harpoon für die Küstenverteidigung

Tausende sichere Funkgeräte, Nachtsichtgeräte, Wärmebildgeräte und andere optische Hilfsmittel

Finanzmittel für Schulungen, Wartung, Lebenserhalt, Transport und Verwaltungskosten

Hilfszusagen anderer Staaten:

Die Bundesregierung will drei Mehrfachraketenwerfer-Systeme schicken , die jenen vom Typ Himars ähneln. Geliefert wird zudem dazugehörige präzisionsgelenkte Munition.

Die Slowakei stellt Helikopter und von der Ukraine dringend benötigte Raketenmunition bereit.

Kanada und Polen wollen Artilleriewaffen liefern.

