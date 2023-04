﻿Berlin wird zum Problem für die Bundes-SPD

Es gehört schon eine Portion Schönfärberei dazu, eine Mehrheit von 54,3 Prozent ein klares Ergebnis zu nennen. Und man braucht auch eine Menge Vertrauen, um Franziska Giffey zu glauben, dass sie über dieses knappe Mitgliedervotum erleichtert sei. Enttäuschung dürfte da eher passen. Denn die Abstimmung spricht die klare Sprache, die Giffey nicht sprechen will: Die Berliner Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind in der Frage, mit wem sie eine Koalition eingehen sollen, tief gespalten.

Es hört sich nach Trotz an

Es gibt den linken Flügel, der trotz der Scherben des rot-grün-roten Bündnisses unbedingt an dieser Kombi festhalten wollte. Mit Giffey als Regierende Bürgermeisterin – oder auch jemand anderen an ihrer Stelle. Obwohl der erste Platz nur mit ein paar Dutzend mehr Stimmen gewonnen wurde, als die Grünen holten. Und obwohl die Wahlsiegerin CDU 10 Prozentpunkte mehr bekam. Und obendrein obwohl SPD, Grüne und Linke jeweils Einbußen hatten. Wenn auch im niedrigen einstelligen Bereich. Daraus aber nicht abzuleiten, dass dieses Regierungsbündnis abgewählt wurde, hört sich nach Trotz an.

Zur Revolution, die zwischendurch in der Luft lag – Giffey zum Rücktritt zu drängen und etwa durch Generalsekretär Kevin Kühnert für Rot-Grün-Rot zu ersetzen –, ist es nicht gekommen. Das hätte die Landes-SPD vermutlich dann doch ganz zerlegt. Aber der Zittersieg von 54,3 Prozent bedeutet eben nicht, dass nun alles in Butter ist. Ganz im Gegenteil. Der nächste Test ist am Donnerstag bei der Wahl des Christdemokraten Kai Wegner zum Regierenden Bürgermeister. Wird die SPD-Fraktion geschlossen für ihn stimmen?

Problem für die Bundes-SPD

In der Bundes-SPD ist das schlechte Abschneiden des Landesverbandes durchaus ein Problem. Das von Parteichef Lars Klingbeil 2021 ausgerufene sozialdemokratische Jahrzehnt lässt noch auf sich warten. Jedenfalls wäre die Verteidigung der Hauptstadt ein wichtiges Signal gewesen. Erst recht als Anschub für die Landtagswahlen in diesem Jahr. Bremen könnte im Mai in SPD-Hand bleiben, aber für die SPD in der Opposition in Hessen und in Bayern wäre ein Berliner Wahlsieg eine Motivation für die Wahlen im Oktober gewesen.

Wie groß Giffeys ganz persönliche Karriereplanung ist, wird sich auch im Herbst erweisen. Bisher hat sie die Frage offengelassen, ob sie sich als Nachfolgerin für Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht, falls diese Ministerpräsidentin in Hessen wird. Sie könnte es jetzt ausschließen. Tut sie aber nicht. Ihre Entscheidung für den zweiten Platz in einer Großen Koalition würde in einem solchen Fall im Nachhinein nach kühlem Machtkalkül aussehen.

Die entscheidende Frage der Berliner SPD ist in jedem Fall offen – gleich ob sie die Regierung führt, Juniorpartnerin oder in der Opposition ist: Wird sie das nächste Mal das Rote Rathaus wieder erobern?

Die Chance in der Misere

Wegner ist in der ersten Reihe noch ein unbeschriebenes Blatt. Er hat deshalb alle Entwicklungsmöglichkeiten. Im Guten wie im Schlechten. Die CDU hat mehr als zwei Jahrzehnte in Berlin nicht den Regierungschef gestellt. Die Probleme sind immens: Die Verwaltung wirkt in Teilen verfilzt und wenig bürgerfreundlich, die Stadt erstickt zunehmend am Autoverkehr, Schulen haben zu wenig Lehrkräfte, manche Viertel brauchen mehr Sicherheit. Insofern ist die Misere für ihn eine Chance, es besser zu machen.

Und Wegner hat noch einen anderen Vorteil: SPD und Grüne sind nicht nur – sehr stark – in Berlin, sondern durchaus auch in der Ampel im Bund genervt voneinander. Sollte seine Große Koalition nicht klappen, könnte er in Berlin an die guten Sondierungsgespräche mit den Grünen anknüpfen. Auf Bundesebene ist es die einzige Farbenkombination, die noch nicht an der Regierung war. Verlockend für Schwarze und Grüne.