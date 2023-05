Dax-Rekordstand: Was Börseneinsteiger jetzt bedenken sollten

Wer den Frankfurter Börsensaal nur aus dem Fernsehen kennt, würde es nicht vermuten – aber in dem großen, gut klimatisierten Raum ist es oft mucksmäuschenstill. Zwar arbeiten mehrere Dutzend Spezialhändler und Spezialhändlerinnen an kleinen Tischlandschaften voller Bildschirme, aber Mausklicken und Tastaturklappern hat schon vor Jahrzehnten das heisere Makler- und Maklerinnengebrüll abgelöst.

Im Hintergrund raschelt nur die riesige schwarzweiße Kurstafel mit ihren mechanischen Pünktchen. Am Freitag bekam sie aber lauten menschlichen Applaus. Die Börsianer und Börsianerinnen feierten ein neues Allzeithoch – mit mehr als 16.290 Punkten stellte der Deutsche Aktienindex den Rekord aus dem Herbst 2021 ein.

Die 40 Topkonzerne des Landes, deren Börsenwert in der einen Kenngröße Dax zusammengefasst ist, sind also wieder so viel wert wie zu einer Zeit, in der der Ukrainekrieg oder die hohe Inflation noch Befürchtungen statt Realität waren.

Dax-Rekord: Jetzt schnell ein Aktiendepot eröffnen?

Seitdem ich als Wirtschaftsjournalist arbeite, gibt es auf solche Börsenhochs immer zwei Reaktionen. Manche werden von Rekordmeldungen animiert, jetzt doch schleunigst mal selbst ein Aktiendepot zu eröffnen. Andere winken ab: Wer ausgerechnet zu einem Höchststand einsteigt, sei ja nicht bei Trost, denn es müsse ja bald wieder abwärts gehen mit den Kursen.

Es stimmt. Überstürzt und bloß von Hypes getrieben sollten Sie keine Geldentscheidungen treffen. Allerdings ist eine Depoteröffnung enorm sinnvoll für alle Sparerinnen und Sparer.

Was Einsteiger bedenken sollten

Und die Sache mit dem Höchststand? Ja, Kurse gehen wieder bergab. Aber auch bergauf. In Jahrzehnten statt in Tagen betrachtet, spiegelt ein Aktienindex den Wohlstandszuwachs eines Landes wider. Vielleicht jubeln auch Sie dann künftig beim Blick auf die Kurstafel. (Der Dax startete übrigens 1988 mal mit 1000 Punkten.)

Kleine Einschränkung aber zum Dax: Gerade für Einsteiger und Einsteigerinnen halte ich es für viel sinnvoller, sich nicht auf Deutschland zu beschränken, sondern einen internationalen Fonds zu wählen. Ein monatlicher Sparplan nimmt die Sorge vor dem „falschen“ Kaufzeitpunkt.