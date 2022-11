﻿Der endlose Kampf der DDR-Opfer um Anerkennung

Die heute 58-jährige Rostockerin Kerstin Seifert kam 1985 in der DDR aus politischen Gründen in Haft. Heute lebt sie in Bonn und findet dort wenig Verständnis für ihre Geschichte. Um eine Entschädigung ringt die alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen noch immer.

Berlin. Der Entschluss stehe fest, unwiderruflich. „Ich werde keinerlei Begutachtung mehr zulassen“, sagt Kerstin Seifert. Gewiss, sie fühle sich „nicht wahrgenommen“, sondern „vergessen“, fährt die Frau fort, die 1964 in Stendal geboren wurde, in Rostock aufwuchs und noch als Teenagerin in die Fänge des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit geriet. Dabei möchte sie genau das Gegenteil: als Mensch mit einer besonderen Geschichte endlich „gesehen werden“. Doch wie im vorigen Jahr fünf Stunden lang Objekt einer Gutachterin zu sein und sich wie so oft schon schuldig zu fühlen, ohne dass etwas dabei herauskommt – nein, das will die heute 58-Jährige auf gar keinen Fall noch einmal erleben.

So wie Seifert geht es 33 Jahre nach dem Mauerfall immer noch Hunderten, wenn nicht Tausenden im vereinigten Deutschland. Sie wurden in der Deutschen Demokratischen Republik schikaniert, unterdrückt, eingesperrt, ohne dass ihre davon getragenen Schäden je anerkannt worden wären. Versuche, das zu ändern, sind bis heute gescheitert.

1000 Taschentücher am Tag in Zwangsarbeit

Bei Kerstin Seifert fing alles mit einer Liebe an. Die junge Frau lernte mit 19 in einer Diskothek in Rostock-Warnemünde einen jungen Westdeutschen kennen. Die beiden haben sich später heimlich getroffen, einander geschrieben, einander verändert. Seifert trat unter dem Einfluss des Freundes in die katholische Kirche ein und bekam zunehmend Kontakt zu Menschen, die unzufrieden waren mit den Verhältnissen im real existierenden Sozialismus.

Bald nahm die Stasi die Frau ins Visier, die an der Universität Rostock als Biologielaborantin arbeitete. Sie sollte eine Freundin ausspionieren. Später wurde sie zu Verhören geholt, man nahm ihr den Ausweis weg, sodass sie ihren Wohnort nicht mehr verlassen durfte, um sich mit ihrem Freund zu treffen. 1984 stellte Seifert einen Ausreiseantrag, schrieb Beschwerden, auch an Staats- und Parteichef Erich Honecker, in denen sie sich auf die KSZE-Schlussakte von Helsinki berief, die den Bürgern aller Unterzeichnerstaaten Menschenrechte garantierte. Eigentlich.

Kerstin Seifert in diesem Jahr an der Ostsee. © Quelle: privat

Damit ging die Verfolgung jedoch erst richtig los. 1985 wurde Seifert frühmorgens von der Stasi verhaftet, „zur Klärung eines Sachverhalts“, saß vier Monate in Untersuchungshaft und sechs Monate im Frauengefängnis Hohenleuben bei Gera. Dort musste sie in einer Näherei Zwangsarbeit leisten, 1000 Taschentücher am Tag, litt unter Schlafentzug, Kälte, mangelnder Hygiene, bekam Ohnmachtsanfälle und Beruhigungsmittel, weil sie sich „wie der letzte Dreck behandelt“ fühlte. Im Mai 1986 kaufte die Bundesrepublik die Inhaftierte frei.

„Bei den Leuten im Westen war wenig Interesse da“

Nur stellte Kerstin Seifert fest, dass das Leiden nach 1986 kein Ende hatte. „Bei den Leuten im Westen war wenig Interesse da“, sagt sie. „Ich habe schnell gemerkt, dass es besser ist, wenn ich nicht rede.“ Stattdessen versuchte die Rostockerin, die seit dem Jahr 2000 in Bonn lebt, beruflich und gesellschaftlich Fuß zu fassen, machte eine weitere Ausbildung als veterinärmedizinisch-technische Assistentin, heiratete, bekam zwei Kinder. Normalität kehrte nicht ein.

Seifert wurde oft krank, ihre erste Ehe ging kaputt, danach die zweite und die dritte. „Je näher mir jemand kam, desto schwieriger wurde es“, sagt sie. Suizidgedanken wurden normal. 2009 holte sich Seifert erstmals Hilfe und ging in eine Klinik, „um aus dem tiefen Tal der Verzweiflung rauszukommen“. Da wurde ihr bewusst, dass das Leiden chronisch ist – und aus der DDR-Erfahrung herrührt. Allein jene, die das auch so hätten sehen müssen, sahen es anders. Und damit wird aus diesem Einzelfall ein typischer Fall.

Seifert wollte ihren Gesundheitszustand als Konsequenz der Haft anerkennen lassen. Aber ihr Antrag wurde nach Begutachtung durch einen Sachverständigen vom zuständigen Landschaftsverband Rheinland abgelehnt. Die eingangs erwähnte Gutachterin attestierte der Frau „eine Persönlichkeitsstörung mit einem übermäßigen Wunsch nach Entschädigung“.

„Am Ende scheitern die Antragsteller immer vor Gericht“

Nun läuft ein Verfahren vor dem Sozialgericht Köln, mit dem es wiederholt Konflikte gab. So wurde Seiferts Vorschlag, einen Experten für gesundheitliche Folgen von politischer Haft zu bestellen, abschlägig beschieden. Das alles frustriert sie. Ihr Frust deckt sich mit dem Frust derer, die die Interessenvertretung von Betroffenen auf ihre Fahne geschrieben haben.

Die SED-Opferbeauftragte des Bundestages, Evelyn Zupke, hat dem Parlament eine Regelung vorgeschlagen, die sich am Umgang mit Gesundheitsschäden bei im Auslandeinsatz traumatisierten Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr orientiert. Wo es Unterdrückung gab und einen gesundheitlichen Schaden, soll die Unterdrückung als Ursache angenommen werden.

Der Vorsitzende der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG), Dieter Dombrowski, verweist auf das geltende Gesetz, in dem steht: „Zur Anerkennung einer Gesundheitsstörung als Folge einer Schädigung genügt die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhanges. Wenn die Wahrscheinlichkeit nur deshalb nicht gegeben ist, weil über die Ursache des festgestellten Leidens in der medizinischen Wissenschaft Ungewissheit besteht, kann mit Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales die Gesundheitsstörung als Folge einer Schädigung anerkannt werden.“ Doch „die Zustimmung erfolgt nie“, beklagt Dombrowski. „Am Ende scheitern die Antragsteller immer vor Gericht. Denn vor Gericht zählen Beweise. Deshalb ist der Gesetzgeber gefordert, da klarstellend tätig zu werden.“

Über 1000 Anfragen zur Wiedergutmachung dieses Jahr

Dass ein Problem besteht, beweisen die Zahlen, die Zupke und ihre Mitarbeiter gesammelt haben. Im Saarland, in Hamburg und in Bremen ist demnach seit 2015 keinem einzigen verfolgten DDR-Bürger eine Anerkennung durch die zuständigen Versorgungsämter zugesprochen worden. Bei den westdeutschen Ländern hatten Bayern mit 27 Prozent und Baden-Württemberg mit 16 Prozent noch die besten Werte. Bei den ostdeutschen Ländern ist Sachsen-Anhalt das Schlusslicht mit nur einem Betroffenen, der zwischen 2015 und 2021 eine Beschädigtenversorgung bewilligt bekam – bei insgesamt 100 Anträgen und gefolgt von Brandenburg mit 15 und Mecklenburg-Vorpommern mit 18 Prozent. Außerdem wird den Betroffenen, die Entschädigung erhalten, in der Regel ein niedrigerer Grad an Beschädigung zugesprochen, als von ihnen beantragt wurde. Die Konsequenz: weniger Geld.

Derweil zeigen auch die Zahlen des Bundearchivs, unter dessen Dach sich die ehemalige Stasiunterlagenbehörde mittlerweile befindet, dass das Thema virulent bleibt. Dort gingen allein in diesem Jahr bis Ende September 1243 Anfragen zur Wiedergutmachung ein. Seit Dezember 2019 sei es im Übrigen so, „dass sich die zuständigen Rehabilitierungsbehörden öfter als zuvor mit Ersuchen um Mitteilung an unser Haus wenden“, teilt ein Sprecher mit.

„Der Justizminister interessiert sich überhaupt nicht für das Thema. Er hat auf die Fachebene verwiesen. Die Beamten dort bleiben die gleichen. Und wenn der Chef seinen Leuten nicht grünes Licht gibt, dann machen die ihren Stiefel weiter.“ Dieter Dombrowski, Vorsitzender der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG)

Dombrowski sagt, mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und dem Ostbeauftragten Carsten Schneider (SPD) habe es „sehr gute Gespräche“ über eine Veränderung zum Besseren gegeben. „Aber der Justizminister interessiert sich überhaupt nicht für das Thema. Er hat auf die Fachebene verwiesen. Die Beamten dort bleiben die gleichen. Und wenn der Chef seinen Leuten nicht grünes Licht gibt, dann machen die ihren Stiefel weiter.“

Endloser Kampf um Entschädigung

Die Misere bildet sich im Leben von Kerstin Seifert ab. Sie erfährt in ihrem Kampf um Entschädigung „immer wieder Ohnmacht und das Gefühl, nicht richtig zu sein“ – so wie damals in der DDR. Seifert leidet ferner darunter, dass sie im Rheinland niemanden mit ähnlichen Erfahrungen findet. Generell gebe es im Westen der Republik kaum Wissen darüber, wie die Haftbedingungen für politische Häftlinge in der DDR gewesen seien: die Isolation, die Verhöre bei Tag und Nacht, die Bespitzelung untereinander durch sogenannte Zelleninformanten sowie die permanente Ungewissheit. „Wenn man davon noch nie gehört hat und davon ausgeht, dass politische Haft in der DDR vergleichbar war mit dem modernen Strafvollzug von heute, dann versteht man möglicherweise auch das Leid von uns Betroffenen nicht“, sagt sie. Andererseits: Zurückgehen in den Osten – das konnte Seifert nicht. Zu viele Erinnerungen.

Schließlich sind da Seiferts Söhne, 15 und 17, denen sie aufgrund langer Arbeitslosigkeit materiell wenig bieten kann. Die Mutter schläft im Wohnzimmer, damit die Söhne jeweils ein eigenes Zimmer haben. Doch als sie mal zu einem ihrer Söhne sagte: „Ich stehe hinter dir“, da erwiderte er: „Du warst doch meistens gar nicht da.“ Seifert, die nur noch mit Schlafmitteln durch die Nacht und in der Arbeitswelt nicht mehr zurechtkommt, sagt: „Ich werde immer noch dafür bestraft, dass ich mich in der DDR gewehrt habe.“ Immerhin, fügt sie hinzu, habe Frau Zupke zugehört, die Opferbeauftragte des Bundestages. Und weil es in Nordrhein-Westfalen keine Anlaufstelle für DDR-Opfer gibt, wird sie heute von der Aufarbeitungsbeauftragten in Sachsen-Anhalt, Birgit Neumann-Becker, betreut.

„Ich werde immer noch dafür bestraft, dass ich mich in der DDR gewehrt habe.“ Kerstin Seifert

Ohnehin sei sie unter den Verfolgten ja eine der Jüngsten gewesen, sagt Kerstin Seifert. Andere lebten gar nicht mehr. „Geschichten wie meine müssen erzählt werden“, findet sie – damit die Geschichte als Ganze nicht in Vergessenheit gerate.