SED-Opferbeauftragte beklagt: Lage der Betroffenen entwickelt sich „nicht zum Guten“

Berlin. Die SED-Opferbeauftragte des Bundestages, Evelyn Zupke, hat anlässlich des 70. Jahrestages des 17. Juni 1953 auf die nach wie vor prekäre Lage vieler DDR-Opfer aufmerksam gemacht und die Ampelkoalition zu mehr Engagement zu ihren Gunsten aufgefordert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zerschlagung des Arbeiteraufstandes vor 70 Jahren widerlege „den Mythos“, dass die Deutsche Demokratische Republik mit gutem Willen gestartet sei und „irgendwann auf die schiefe Bahn geriet“, sagte Zupke bei der Vorstellung ihres zweiten Jahresberichts. „Von Anfang an wurden die Mittel einer Diktatur genutzt.“ Dies habe „eine tiefgreifende Wirkung auf die Menschen“ gehabt.

Der endlose Kampf der DDR-Opfer um Anerkennung Die heute 58-jährige Rostockerin Kerstin Seifert kam 1985 in der DDR aus politischen Gründen in Haft. Um eine Entschädigung ringt die alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen noch immer. Jetzt mit Plus-Abo lesen

40.000 bekommen DDR-Opferrente

Im Übrigen habe sich auf dem Feld der DDR-Aufarbeitung zwar vieles positiv entwickelt, fuhr sie fort. So gebe es jetzt einen konkreten Standortvorschlag für die Errichtung eines Mahnmals für die Opfer des Kommunismus in unmittelbarer Nähe des Bundestages. Wissenschaftliche Einrichtungen zur Erforschung der DDR würden vom Staat nach wie vor unterstützt. Die Situation der Opfer sei allerdings weiter ernst und habe sich „in den letzten Monaten nicht zum Guten entwickelt“, so Zupke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So lebe Studien zufolge etwa die Hälfte der DDR-Opfer heute an der Armutsgrenze. Die normalen Altersrenten würden regelmäßig erhöht – die DDR-Opferrenten trotz Inflation aber nicht. In ihren Genuss kommen rund 40.000 Menschen, wobei immer mehr Bezieher sterben. Die SED-Opferbeauftragte mahnte in diesem Zusammenhang einen Härtefallfonds an und beklagte, dass unverändert nicht geklärt sei, wo die Zuständigkeit dafür in der Bundesregierung liege. „Das ist eine schwache Leistung.“ Dabei nannte sie namentlich das Bundesjustizministerium.

Zupke beklagte ferner, dass Anträge auf Anerkennung von aus politischer Haft resultierenden Schäden in 80 bis 90 Prozent aller Fälle abgewiesen würden. Experten fordern seit langem eine Beweislastumkehr. Demnach würde es ausreichen, dass bei einem ehemaligen politischen Häftling eine meist psychische Krankheit festgestellt würde, die üblicherweise aus einer traumatischen Erfahrung wie Haft herrührt.

Die Opferbeauftragte mahnte schließlich bei den dafür Zuständigen eine Fortbildungsoffensive über Formen der Repression und die Folgen sowie eine dauerhafte Förderung der DDR-Forschung an. Denn es gebe zwar etwa 15 Lehrstühle für bayerische und fränkische Landesgeschichte, aber nicht einen einzigen Lehrstuhl für DDR-Geschichte. Das sei nicht akzeptabel.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kritik an Ex-Otto-Versand

Eine besondere Rolle bei der Pressekonferenz der SED-Opferbeauftragten spielte Zwangsarbeit in DDR-Haftanstalten zugunsten westdeutscher Unternehmen – hier vor allem zugunsten des ehemaligen Otto-Versandes. Der habe die teilweise von politischen Gefangenen in Cottbus gefertigte Kamera Praktica vertrieben und diese Praxis selbst nach ersten öffentlichen Hinweisen fortgesetzt. Nach Recherchen von Zupkes Büro waren in Cottbus 250 bis 300 politische Häftlinge an der Produktion der Kamera-Gehäuse beteiligt – unter teils unzumutbaren Bedingungen. Auf jüngste Gesprächsangebote sei die Otto Group trotzdem nicht eingegangen, sondern habe vielmehr Fachanwälte für Presse- und Auskunftsrecht beauftragt. Das Unternehmen spricht von einer ganz offensichtlichen Kampagne der Opferverbände.

Zupke sieht eine kritikwürdige Abwehrhaltung und betonte, die Otto Group werbe für sich mit dem Satz: „Wertebewusstsein ist Teil unserer DNA.“ Zu Wertebewusstsein würde ihrer Ansicht nach nun gehören, ehemaligen Häftlingen die Hand zu reichen. Bei Geschäften mit einer Diktatur gebe es „keine Bagatellklausel“.