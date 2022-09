﻿Lubmin: Junge Ukrainerinnen stellen sich Nord Stream 2-Befürwortern entgegen

Lubmin. Zukunftssorgen und die Forderung nach der Öffnung von Nord Stream 2: Das waren die Hauptgründe für viele Menschen, am Sonntag zu einer Demo in das beschauliche Seebad Lubmin zu kommen. Aufgerufen zu dem Protest unter dem Motto „Damit unsere Heimat eine Zukunft hat – Nord Stream 2 endlich öffnen“ hatte Martin Klein, Mitglied der Partei „Die Basis“. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 3000 Menschen an der Demo teil. Die Veranstalter sprachen hingegen von 5000 Leuten.

Einige Minuten, nachdem die Demonstration begann und die ersten Redebeiträge zu hören waren, liefen die drei Ukrainerinnen Mariana (27), Vira (26) und Vitalina (13) vor die Bühne. Sie hatten sich ihre Münder mit schwarzen Tape zugeklebt, hielten Schilder hoch, auf denen „Bloody Gas“ (übersetzt: blutiges Gas) oder „Russia is a terrorist state“ (übersetzt: Russland ist ein terroristischer Staat) stand.

Es dauerte nur wenige Sekunden, bis die Ordner und auch einige umstehende Demo-Teilnehmer die drei Ukrainerinnen aus dem Bereich der Bühne entfernten. Die Stimmung war angespannt. Ein Mann versuchte, die Schilder, die bei dem Gerangel zu Boden fielen, zu zerreißen. Während Vira und Vitalina sich vom Platz entfernten, blieb Marina zunächst weiter stehen. Mehrere Menschen redeten teils aggressiv auf sie ein.

Aufmerksamkeit für den Krieg

Kurze Zeit später griff auch die Polizei ein und bat die Ukrainerinnen, den Platz zu verlassen. Mit dem friedlichen Protest wollten sie darauf aufmerksam machen, dass „Nord Stream 2 keinen wirtschaftlichen Wert hat“, wie Mariana nach ihrem Protest erklärte. Die 27-Jährige ist vor fünf Jahren aus ihrem Heimatland nach Deutschland geflüchtet. Mit der Aktion wollten sie auch nochmals darauf aufmerksam machen, dass in der Ukraine weiterhin Krieg herrscht.

Während Mariana gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen den Heimweg antrat, ging die Demonstration weiter. Susanne Bernd und Uta Butzin aus Greifswald erklärten im OZ-Liveticker, warum sie zu dieser gekommen waren. "Wir sind hier dabei, um dem Ganzen auch unsere Stimme zu geben, weil wir mit den Dingen, die in der Regierung und in Deutschland laufen, nicht einverstanden sind und weil wir die Nase voll haben, von all den Gesetzen, die gemacht werden", sagte Susanne Bernd. Sie fügte an, dass sie nicht wisse, wie es weitergehen soll: "Wie sollen wir unseren Alltag gestalten, wie sollen wir das alles bezahlen, was wird aus unseren Kindern und Enkelkindern? So kann das nicht laufen."

Regierungsgegner demonstrieren mit

Uta Butzin schloss sich den Worten ihrer Vorrednerin an. „Was die Regierung mit uns macht, geht nicht. Wir müssen uns wehren. Die Energie- und Gaspreise, die Benzinpreise, Lebensmittelunterhaltung ... Wer soll das alles noch bezahlen können?“ Auf die Frage, was sich die beiden wünschen würden, erklären sie, dass die aktuelle Regierung zurücktreten solle.

Ähnliches war auch von Thomas Ebeling aus Hanshagen zu hören. Er sei mit der Energiepolitik nicht einverstanden, wie er sagt: „Ich bin im Service tätig. Ich fahre im Jahr etwa 80.000 Kilometer. Bei diesen Spritpreisen ist das für meinen Arbeitgeber nicht mehr machbar. Also hängt auch mein Arbeitsplatz dran. Ich fordere den kompletten Rücktritt der Koalition.“

Vorerst letzte Demo in Lubmin

In einer Rede auf der Bühne erklärte eine Greifswalderin, „dass wir weder links noch rechts sind, sondern die Mitte der Gesellschaft“. Neben Rentnern, einigen Familien und Menschen aus der Querdenker-Szene waren vor Ort auch Personen, die beispielsweise anhand von Symbolen auf ihren Jacken dem rechten Spektrum zugeordnet werden können.

Nach Angaben der Polizei gab es keine größeren Vorfälle. Auch der Demonstrationszug sei ruhig verlaufen.

Dass diese Demo in nächster Zeit nochmals in Lubmin abgehalten wird, schloss Chef-Organisator Martin Klein aus. Grund dafür: Der sieben Hektar große Acker, der privat als Parkplatz für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt wurde, wird in der kommenden Woche gepflügt und kann dann nicht mehr genutzt werden. Derzeit werde nach alternativen Veranstaltungsorten gesucht.