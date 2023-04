﻿„Querdenker“ planen Demo mit 2000 Teilnehmern in Hannover – kommt Michael Ballweg?

Hannover. Mehrere Untergruppen aus der „Querdenker“-Szene haben eine Großdemo in Hannover angekündigt. Am 13. Mai ist demnach erst eine Versammlung ab 13 Uhr auf dem Opernplatz geplant. Im Anschluss wollen die Teilnehmenden durch die Innenstadt ziehen. In sozialen Netzwerken wird angekündigt, dass auch der Gründer der „Querdenker“-Bewegung, Michael Ballweg, und weitere umstrittene Redner nach Hannover kommen.

Nach Polizeiangaben wurden bislang 2000 Teilnehmende für die Demo angezeigt. Wie viele es am 13. Mai tatsächlich werden, ist noch unklar. Das Motto der Kundgebung lautet „Diplomaten statt Granaten“. Thematisch wird damit die inhaltliche Neuausrichtung einigermaßen deutlich: Die Bewegung hatte während der Pandemie die Corona-Schutzmaßnahmen kritisiert.

„Querdenken“-Gründer und AfD-Abgeordneter für Demo angekündigt

Seit dem Wegfall der Maßnahmen und Russlands Angriff auf die Ukraine versteht sich die Szene vor allem als russlandfreundliche Friedensbewegung. So stellt sie sich etwa gegen deutsche Waffenlieferungen an die ukrainische Armee. Der Verfassungsschutz in Niedersachsen sieht schon seit Längerem eine Nähe zwischen „Querdenkern“ zu Reichsbürgern und Rechtsextremisten.

Interessant an der angekündigten Demo ist vor allem die Liste der kolportieren Gäste und wahrscheinlich auch Redner. Der prominenteste Vertreter ist Ballweg – Begründer der „Querdenker“-Bewegung. Anfang April wurde der 48-Jährige frisch aus einer neunmonatigen Untersuchungshaft in der JVA Stammheim entlassen. Die Staatsanwaltschaft hat den Unternehmer Ende März angeklagt. Er muss sich demnächst wegen versuchten Betrugs, Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten.

Der „Querdenken“-Initiator Michael Ballweg nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft. © Quelle: Marijan Murat/dpa

Ballweg wird laut Anklage vorgeworfen, spätestens seit Mai 2020 durch öffentliche Aufrufe von mehreren tausend Personen finanzielle Zuwendungen für die Organisation „Querdenken 711″ im Umfang von mehr als einer Million Euro eingeworben zu haben. Er soll die Spender über die Verwendung der Gelder getäuscht haben und außerdem darüber, dass er an der Anerkennung der Gemeinnützigkeit von „Querdenken 711″ durch das Finanzamt in Form eines Vereins oder einer Stiftung arbeite. Es geht laut seinem Anwalt um versuchten Betrug in 9450 Fällen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll Ballweg über 500.000 Euro für eigene Zwecke genutzt haben. Die Herunterstufung der Vorwürfe von Betrug auf versuchten Betrug wird wie folgt begründet: Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die von ihm für private Zwecke genutzten Gelder von denjenigen Unterstützern stammten, die zumindest auch mit einer entsprechenden Handhabung einverstanden gewesen seien.

„Querdenker“-Demo: Noch kein Gegenprotest angezeigt

Für die Versammlung wird auch der AfD-Politiker Karsten Hilse angekündigt. Der Bundestagsabgeordnete musste im vergangenen Jahr einen Strafbefehl in Höhe von 3000 Euro zahlen. Grund: Hilse war auf einer Corona-Demo in Bautzen im Herbst 2020 ohne vorgeschriebene Maske unterwegs. Ein medizinisches Attest hatte die Polizei für ungültig erklärt. Im Anschluss wehrte er sich gegen seine Festnahme. Das brachte Hilse den Strafbefehl wegen „Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte“ ein. Seine Abgeordnetenimmunität wurde für die Ermittlungen aufgehoben. Der 58-Jährige ist selbst Polizist.

AfD-Mann Karsten Hilse im Herbst 2020 mit Schal statt Mund-Nasen-Schutz im Bundestag. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Ob und welche Beschränkungen für die Demo am 13. Mai gelten, das steht nach Polizeiangaben noch nicht fest. „Sollten Verstöße gegen das Niedersächsische Versammlungsgesetz oder Beschränkungen begangen werden, so werden die Einleitung von entsprechenden Verfahren gegen Teilnehmende geprüft“, kündigt eine Polizeisprecherin an. Gegenprotest für die Versammlung der „Querdenker“ wurde noch nicht angezeigt.

Letzte „Querdenker“-Demo in Hannover war im vergangenen Herbst

Zu der Demo haben unter anderem die hannoverschen Untergruppen von Querdenken, Walk to Freedom sowie Die rote Linie aufgerufen. Zur letzten Großversammlung unter dem Motto „Der Norden steht auf“ waren am 8. Oktober vergangenen Jahres etwa 3000 Menschen gekommen. Der Termin stand im Zusammenhang mit der Landtagswahl in Niedersachsen am Tag darauf. Ministerpräsident Stephan Weil und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) hatten an der Marktkirche an einer Wahlkampfveranstaltung teilgenommen. Die „Querdenker“ hatten versucht, diese zu stören. Das konnte die Polizei verhindern.

Die „Querdenken“-Bewegung hatte sich im Zuge der Corona-Pandemie von Stuttgart aus in vielen deutschen Städten formiert. Die Anhängerinnen und Anhänger demonstrierten immer wieder öffentlich gegen die politischen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Dabei gab es auch Angriffe auf Polizisten und Medienvertreter. Der Verfassungsschutz beobachtet die Szene wegen verfassungsfeindlicher Ansichten, Verschwörungsideologien und antisemitischer Tendenzen.

Mit dpa

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.