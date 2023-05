Präsidentenbeleidigung: Gericht in Türkei erlässt Haftbefehl gegen Deniz Yücel

Kostenfrei bis 17:00 Uhr lesen

„Candy Shop“ in Kiel

Exotische Süßigkeiten in der oberen Holstenstraße in Kiel: Ein neues Geschäft möchte den „American Way of Candy“ in den Norden bringen. Der „Candy Shop“ in der Innenstadt bietet bunte Süßigkeiten vor allem aus Amerika – wie die schärfsten Chips und die beliebten Twinkies.