﻿Deniz Yücel: Faschismus lässt sich nicht mit Worten allein besiegen

Berlin. Die Präsidentschaft von Deniz Yücel beim Pen-Zentrum Deutschland endete im Eklat. Vor knapp einem halben Jahr riefen er und mehr als 360 Autorinnen und Autoren, Übersetzer und Publizisten daraufhin eine konkurrierende Schriftstellervereinigung ins Leben: den Pen Berlin, dessen Sprecher Yücel und die Autorin Eva Menasse sind. Unter dem Motto „Der Trick ist zu reden“ hat die junge Vereinigung gerade ihren ersten Kongress in der Hauptstadt bewältigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Du hast das deutsche Pen-Zentrum in Darmstadt bei deinem Rücktritt als Präsident als „Bratwurstbude“ bezeichnet. Danach hast du gemeinsam mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern den Pen Berlin gegründet. Wenn du im kulinarischen Bereich bleiben würdest, was wäre der Pen Berlin dann?

Ach, das mit der Bratwurstbude habe ich aus der Situation heraus gesagt und an anderer Stelle meine Kritik am Pen Darmstadt ausgeführt. Aber dieses Kapitel ist für mich abgeschlossen. Und der Pen Berlin ist auf einem guten Weg.

Der inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange ist beim Pen Berlin Ehrenmitglied und beim deutschen Pen-Zentrum. Das ist für Außenstehende ein bisschen schwierig zu verstehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Assange haben wir zur Gründung als Ehrenmitglied aufgenommen. Aber danach haben wir keine weitere Ehrenmitgliedschaft mehr verliehen. Grundsätzlich sind wir noch ein bisschen am Ausprobieren. Natürlich gehört die Solidarität mit verfolgten Autorinnen und Autoren auch bei zu uns zum Kernbestand. Aber wir müssen das nicht exakt in den Formen machen, wie es der Pen seit Jahr und Tag macht und was natürlich, wie du richtig sagst, zu einer unfreiwilligen Komik führen kann. Wir wollen ja nicht auftreten, als wäre das hier die Volksfront von Judäa gegen die Judäische Volksfront. Aber Deutschland ist jetzt auch nicht das einzige Land mit mehr als einem Pen, in Australien gibt es beispielsweise drei Pen-Zentren.

Was wollt ihr als Pen Berlin erreichen?

Zur praktischen Solidarität mit verfolgten Autorinnen und Autoren gehört nicht nur, Leute nach Deutschland zu holen, sondern auch, ihnen dabei zu helfen, hier eine Existenz als Autoren aufzubauen und sie dabei vor allem auch als Gleichberechtigte, als Kolleginnen und Kollegen zu behandeln. Dafür braucht es Mittel, das kann man nicht mit Mitgliedsbeiträgen und gelegentlichen Spenden bestreiten. Da sind wir gerade dabei, etwas aufzubauen. Und das Zweite ist, dass wir, soweit wir das als Verein können, auch die Meinungsfreiheit in Deutschland verteidigen. Natürlich gegen die Bösen und die Mächtigen. Aber wenn’s sein muss, auch gegen die Guten.

Wer sind die Bösen?

Die Bösen sind die, denen man ohnehin nichts Gutes unterstellt, die auch gar nicht den Anspruch haben, dass sie für das Gute sind. In Deutschland ist das zum Beispiel die AfD, die nur für sich selbst Meinungsfreiheit reklamiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Und die Guten?

Die Guten sind diejenigen, die zum Teil anhand von löblichen Zielen ebenfalls danach trachten, die Freiheit des Wortes oder die Freiheit der Kunst einzuschränken. Und ich bin im Zweifel immer für die Meinungsfreiheit, für die Freiheit der Kunst und für das Recht auf Information.

Wie steht es denn um die Meinungsfreiheit in Deutschland?

Natürlich ist in Deutschland die Meinungsfreiheit an sich nicht eingeschränkt. Aber es gibt auch im linken Spektrum die Neigung zu sagen, wir sind ja für die Meinungsfreiheit, aber Hetze ist keine Meinung – und was Hetze ist, das bestimme ich. Das führt zu einer Verengung des politischen Diskurses, die ich problematisch finde. Das ist kein Vergleich zu einem Land wie der Türkei, kein Vergleich mit einer Diktatur wie Russland, China oder dem Iran. Aber es gibt in Deutschland viele Leute, die Meinungsfreiheit mit dem Recht auf Widerspruchsfreiheit verwechseln.

Ja zu Waffenlieferungen

Ärger beim Pen-Zentrum Deutschland hattest du dir mit deiner Forderung nach einer Flugverbotszone über der Ukraine eingehandelt. Bist du für die Lieferung von Kampfpanzern und anderen schweren Waffen durch Deutschland an die Ukraine?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich habe das nicht im Namen des Pen gesagt, weil diese Frage nicht in den Bereich des Pen fällt. Aber als Pen-Präsident stand ich in einer Ahnengalerie mit Leuten wie Günter Grass und Heinrich Böll, die zu fast jedem Thema unter dem Himmel eine Meinung hatten. Und meine Meinung zum Thema Waffen für die Ukrainer lautet: Ja, selbstverständlich bin ich dafür, weil der Faschismus noch nie mit Worten allein besiegt worden ist. Als der „Islamischer Staat“ 2014/2015 die Kurden in Nordsyrien bedroht hat und eine existenzielle Bedrohung auch für Europa war, war ich dafür, die kurdischen Milizen zu unterstützen.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Was hältst du von den Aufforderungen, im Ukraine-Krieg jetzt zu verhandeln?

Ich habe Respekt für die pazifistische Position, aber ich bin der Ansicht, dass Freiheit und Frieden manchmal nur mit Waffen verteidigt werden können. Und ich finde, diese Friedensaufrufe an beide Seiten gehen nicht nur an der Realität vorbei, sondern haben auch etwas Unanständiges, weil man so tut, als würden da zwei Seiten aufeinander losgehen wie auf dem Schulhof und man ruft: Jungs, jetzt hört mal auf. Wenn die ukrainische Seite die Waffen niederlegen würde, würde das mit einer Eroberung der Ukraine und einer Vernichtung der Ukraine als eigenständigem Land enden, was ja Putins erklärtes Kriegsziel ist. Wenn hingegen die russische Seite aufhören würde zu schießen, würde Frieden herrschen. Das ist ein Unterschied. Man kann nicht an den Schlächter wie an das Lamm gleichermaßen appellieren, friedlich zu sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum liefert Deutschland dann zum Beispiel keine Kampfpanzer?

Ich glaube, lange Zeit war man in der Bundesregierung davon überzeugt, dass die Ukrainer eh keine Chance haben. Also wollte man Russland nicht verprellen, und man wollte vielleicht auch nicht noch dazu beitragen, dass das Gemetzel noch schlimmer wird, wenn die Ukraine am Ende sowieso verlieren wird. Doch dieses Zögern und Zaudern hat sich über Monate hingezogen. Zum Beispiel diese unsinnige Diskussion über Offensiv- und Defensivwaffen – als sei das eine Frage des Materials. Der Wehrmachtshelm war eine Offensivwaffe, weil sie den Aggressoren diente. Der sowjetische T-34-Panzer eine Defensivwaffe. Worüber man, gerade auch im linken Milieu, lieber redet, ist, Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Alles sehr ehrenwert. In Deutschland hat man es lieber mit Opfern zu tun, mit Fürsorgepflichtigen, die man mit Tee und Teddybären empfangen kann. Was aber verstört, sind Leute, die nicht fliehen, sondern kämpfen. Deswegen schreiben dann Alice Schwarzer und Harald Welzer und Jürgen Habermas: Hallo Ukraine, gebt doch bitte auf, damit wir ruhig schlafen können.

Ist die deutsche Haltung nicht vielleicht vom Gedanken beeinflusst, eine Eskalation zu verhindern?

Das ist doch unlauter. Plötzlich tun wir mit Blick auf die Ukraine so, als wäre Deutschland eine Hippie-Kommune und hätte nicht eine Rüstungsindustrie, die die halbe Welt ausstattet. Wir liefern Waffen an die Militärdiktatur Ägyptens oder an Saudi-Arabien. Nur wenn es um die Ukraine geht, tut man so, als hätte Deutschland moralische Skrupel. In Wirklichkeit ging es natürlich um etwas anderes. Man wollte Russland nicht verärgern, man war von russischem Gas abhängig. Und es gibt natürlich auch diese historische Komponente, die man nicht vernachlässigen darf. Doch auch hier stimmt etwas nicht: Man tut in Deutschland gerne so, ganz in Einklang mit Putins Propaganda, als wäre die russische Armee der Gegenwart der direkte und alleinige Nachfolger der Roten Armee, die Auschwitz befreit hat. Dabei war Charkiw in der Ukraine einer der großen Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkrieges. Also diese historische Verantwortung oder diese historische Last, die es im Verhältnis zu Russland gibt, die gibt es genauso im Verhältnis zur Ukraine.

Wo unterscheiden sich Putin und Erdogan?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ticken ganz ähnlich. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass Putin beim sowjetischen Gemeindienst KGB ausgebildet wurde und Erdogan bei den Istanbuler Verkehrsbetrieben. Aber Putin ist gewissermaßen das Vorbild für Diktatoren in aller Welt, für dieses Prinzip der gelenkten Demokratie. Ich glaube allerdings, inzwischen hat Russland den Übergang zur Diktatur vollbracht.

Nächstes Jahr sind Wahlen in der Türkei. Glaubst du, Erdogan und seine AKP werden sich an der Macht halten können?

Das weiß ich nicht, dafür ist es auch schon zu lange her, dass ich aus der Türkei raus bin. Wenn man solche Einschätzungen aus der Ferne treffen könnte, dann müsste niemand als Korrespondent irgendwo hingehen. Ich kann nur grundsätzlich sagen: Keine Diktatur, keine Autokratie ist so langlebig, wie es Herrscher gerne hätten. Aber leider sind Diktaturen auch zäher, als es sich Demokraten wünschen.

Heuchelei des Westens

Die Türkei greift die Kurden in Nordsyrien an, Erdogan begründet das mit Sicherheitsinteressen der Türkei. Was steckt aus deiner Sicht dahinter?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist natürlich auch Wahlkampf. Aber in der Türkei ist es Staatsräson, jede kurdische Autonomiebestrebung als Bedrohung zu empfinden. Ich finde es übrigens schändlich, wirklich schändlich, wie der Westen die Kurden verraten hat. Vor ein paar Jahren waren sie im Kampf gegen den IS noch Verbündete. In dem Moment, in dem sie ihre Aufgabe erledigt hatten, hat man sie fallen gelassen. Nicht das einzige Beispiel dafür, wie der Westen in den letzten Jahren an Glaubwürdigkeit verloren hat. Srebrenica, Abu Ghraib, Guantanamo, der Umgang mit Julian Assange … Die Putins und Erdogans reden zwar viel, wenn der Tag lang ist, aber an einem Vorwurf an die Adresse des Westens ist etwas dran: Heuchelei. Und diese Heuchelei rächt sich.

Orban, Erdogan und Co. – der paradoxe Charme der Autokraten Autoritäre Populisten wie Ungarns Regierungschef Orban oder einsame Herrscher wie Russlands Präsident Putin liegen weltweit im Trend. Warum ist das so? Und was können Demokratien besser machen? Jetzt mit RND+ lesen

Wie ist der Stand deiner Verfahren in der Türkei?

Es sind noch drei Verfahren gegen mich offen. Weil immer mal wieder gefragt wird, ob ich in die Türkei zurückkehren könnte: Theoretisch ja. Es gibt im Moment keinen Haftbefehl, keine Fahndung, nichts. Aber es ist schwer abzusehen, was passieren würde, weil Erdogan persönlich darauf bestanden hat, dass ich sofort nach meiner Freilassung das Land verlasse. Und deswegen folge ich dem Rat meines Anwalts, einer Redaktion, meiner Frau Dilek und aller anderen, dass ich der Türkei fernbleibe. Letzten Sommer waren Dilek und ich in Griechenland in Urlaub, in der Ägäis. Da haben wir rübergeschaut auf die Türkei. Aber Griechenland ist auch schön.

Was vermisst du am meisten in Istanbul?

Istanbul ist die einzige Stadt, durch die das Meer fließt. Früher habe ich den Tag damit begonnen, dass ich auf den Bosporus geschaut habe. Aber ich bin ja jetzt in Deutschland nicht im Exil, ich bin hier in meinem Land, ich kann meinen Beruf ausüben. Es ist schade, dass ich nicht in die Türkei kann, aber das ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Situation von Kollegen, die in den letzten Jahren aus der Türkei oder aus Russland fliehen mussten.