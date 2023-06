﻿Der 17. Juni 1953 - Maidan auf Ostdeutsch

Einst war der 17. Juni einer der populärsten Feiertage – bei Beschäftigten, Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden in der alten Bundesrepublik. Im schönen Frühsommer freuten sich Hamburger über die Möglichkeit, mal schnell an die Ostsee zu fahren, zog es die Berliner zum Wannsee, trieb es die Münchner ins Umland und an den Starnberger See.

In Sondersitzungen des Bonner Bundestages gedachten Politikerinnen und Politiker aller Parteien der „Brüder und Schwestern“ hinter der Mauer, man bekannte sich brav zur Idee der Wiedervereinigung – um sich bereits Tags darauf wieder einer politischen Realität zu stellen, in der diese bipolare, von Mauern zweigeteilte Welt auf Ewigkeit angelegt zu sein schien.

Warum auch nicht? Der Frieden schien unerschütterlich, Wohlstand gesichert, die Bundesrepublik prosperierte weich gebettet in europäische und transatlantische Bündnisse.

Am Abend dieses Feiertags liefen dann stets zur besten Sendezeit auf einem der wenigen TV-Kanäle die historischen Schwarz-Weiß-Filmaufnahmen aufgebrachter Männer und Frauen, die diese auf Ostdeutschlands Straßen entschlossen auf der Stelle kreisenden russischen Panzer mit Steinen, viel öfter aber hilflos mit Flüchen traktierten.

Eine faschistische Provokation ausländischer Agenten. In Westdeutschland saßen und sitzen die amerikanischen Agenten, die auf Anweisung von Washington die Pläne für Krieg und Bürgerkrieg ausarbeiten. Aus einem Artikel der DDR-Zeitung „Neues Deutschland“ vom 19. Juni 1953

Bilder, die auch in ostdeutschen Stuben via Westfernsehen über die Mattscheiben flimmerten – und die den Menschen die Zornesröte in die Gesichter trieb, wenn sie an das dachten, was sie über diese Tage im Juni 1953 in der Schule gelernt hatten: „Ein faschistischer Putsch“ sei das gewesen, so hieß es da, inszeniert vom aggressiven US-Imperialismus und seinen westdeutschen Marionetten, der aber mithilfe der sowjetischen Waffenbrüder niedergeschlagen werden konnte – was glücklicherweise den Weltfrieden rettete. Die postfaktische Unkultur ist keineswegs eine Erfindung unserer Tage.

Anhand von Material aus den Archiven des Ministeriums für Staatssicherheit lässt sich dokumentieren, dass sich stets nach dem Ausstrahlen solcher Dokumentationen in der ostdeutschen Bevölkerung Unmut entlud, bestätigt der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk, Autor eines Standardwerks über den Aufstand („17. Juni 1953″, Verlag C.H.Beck), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Denn die Menschen wussten es besser, schließlich sollen an jenen Tagen im Juni 1953 Millionen potenzielle Augenzeugen in ganz Ostdeutschland auf den Straßen gewesen sein.

Der Aufstand, an dem im Westen alljährlich gedacht wurde und über den im Osten eine Art Schweigegebot verhängt wurde – ihm drohte nach der Wiedervereinigung das allmähliche Vergessen.

Unterschied: Die Ukraine steht heute nicht allein

Dass in diesem Jahr der 17. Juni erstmals wieder etwas intensiver gewürdigt wird, hat natürlich etwas damit zu tun, dass sich das Gedenken zum 70. Mal jährt – vielleicht aber auch mit der Tatsache, dass heute 1350 Kilometer südöstlich vom Brandenburger Tor entfernt wieder Menschen im Kampf für Demokratie und Freiheit russischen Panzern gegenüberstehen. Geändert hat sich: Die Ukrainerinnen und Ukrainer stehen heute nicht allein, der Westen hilft massiv, sogar mit Waffen, ein überwältigender Teil der Staatengemeinschaft steht ihnen zumindest moralisch bei.

Damals ging es um Freiheit, das ist die zentrale Botschaft dieses Volksaufstandes vom 12. bis 21. Juni 1953. Deshalb ist es auch so erinnerungswürdig. Ilko-Sascha Kowalczuk, Historiker

„Damals ging es um Freiheit, das ist die zentrale Botschaft dieses Volksaufstandes vom 12. bis 21. Juni 1953. Deshalb ist es auch so erinnerungswürdig“, so der Historiker Kowalczuk zum RND, „in der Ukraine geht es heute darum, sich gegen den drohenden Vernichtungsfeldzug Russlands zu wehren. Das ist noch mal eine ganz andere Qualität eines Freiheitskampfes.“

Auffallend ist zumindest, mit welchem Gleichklang die heutigen Herrscher im Kreml und ihre damaligen Statthalter in Ostberlin ihre Gewalt rechtfertigten. Ob in Kiew, wo 2014 auf dem zentralen Maidan-Platz ein Volksaufstand ein korruptes, moskauhöriges Regime hinwegfegte, oder beim Aufstand 1953 in der DDR: Stets wurde eine faschistische Gefahr heraufbeschworen, entfacht von Drahtziehern, die man im Westen, vor allem in den USA verortete.

„Für mich verrät Putins Rhetorik seine Verwurzelung in der Tradition des KGB und der kommunistischen Ideologie. Das wichtigste Argument der Kommunisten zur eigenen Legitimation war stets ihre Friedensrhetorik“, so Kowalczuk. Und diese „Friedensrhetorik war stets eng verknüpft mit der Behauptung des Kreml, ‚Wir sind die einzigen Garanten des Friedens und wir sind die einzige Kraft, die daher den Faschismus, der im Kapitalismus wurzelt, besiegen kann‘. Gewissermaßen ist das die Formel, auf die auch Putin aufbaut“, so der Historiker weiter.

Geschichte, wie Friedrich Nietzsche es beschrieb, eine ewige Wiederkunft des Gleichen?

Ein Kranz mit der Aufschrift „Den Opfern des 17. Juni 1953“ am „Platz des Volksaufstandes 1953“ vor dem Bundesfinanzministerium in Berlin. © Quelle: picture alliance / dpa

Heutige Jugendliche wissen mehr über den 31. Oktober oder den 14. Februar – Halloween oder den Valentinstag – als über den 17. Juni. Schon in der alten Bundesrepublik durchlebte dieser Feiertag einen Wandel, eingebettet in die jeweilige politische Landschaft, gleichzeitig nahm das Wissen die historischen Zusammenhänge betreffend stetig ab. Was seine guten Gründe hatte: Das Interesse der saturierten Wohlstandsgesellschaft reichte im Osten lediglich bis zur Mauer. Was dahinter passierte, wurde als fad empfunden, spannender war es allemal in Rimini, auf Mallorca, in Kitzbühel.

Der 17. Juni – für die Bundesrepublik identitätsstiftend

Lediglich die Politik pflegte das Gedenken an den 17. Juni, denn er prägte nicht unwesentlich die Identität dieser an historischen Sternstunden so armen jungen Bundesrepublik. Was allerdings nicht verhinderte, dass dieser Feiertag politisch mehrfach umgedeutet wurde. Das war einfach, schließlich hatte die Bundesrepublik die uneingeschränkte Deutungshoheit über diesen Tag, weil Ostdeutschland das Datum aus seinen Kalendern gestrichen hatte.

Kowalczuk: „In der alten Bundesrepublik wurde der 17. Juni in den 50er-Jahren als ein Tag der Freiheit und der Einheit von Millionen Menschen gefeiert. Nach dem Mauerbau, vor allem im Zuge einer neuen Deutschland- und Ostpolitik, als immer mehr Menschen und auch die Politik realisierten, dass die deutsche Teilung wohl doch von langwieriger Dauer sein würde, führte das zu einer Umdeutung. Der 17. Juni wandelte sich zu einem Aufstand, der immer stärker auf die sozialpolitischen Forderungen der ostdeutschen Arbeiter, ja sogar allein der Ostberliner Arbeiter im Jahr 1953 verengt wurde. Der flächendeckende Charakter des Aufstands wurde zunehmend angezweifelt.“

Ende der 70er-Jahre wurde dann erstmals diskutiert, ihn als Feiertag ganz abzuschaffen.

Paradox, dass das ausgerechnet dann realisiert wurde, als die Mission, die diesen Tag einst getragen hatte, als politische Idee siegte: 1990 wurde der 17. Juni ein letztes Mal gefeiert, „um dann zugunsten des doch eher technokratisch veranlagten 3. Oktober abgeschafft zu werden“, wie es der Historiker Kowalczuk ausdrückt.

Ein realistisches Bild erst heute möglich

Erst heute, nach der Öffnung diverser ostdeutscher Archive in ehemals volkseigenen Betrieben, in den Parteizentralen und Geheimdiensten, nach Forschungen von Historikern wie Manfred Hagen, Torsten Diedrich, Heidi Roth, Armin Mitter und eben vor allem Ilko-Sascha Kowalczuk, lässt sich ein realistisches Bild dessen zeichnen, was sich tatsächlich zwischen 12 und 21. Juni auf dem gesamten ostdeutschen Gebiet ereignete.

Deutlich geworden ist dabei, dass es sich um einen politischen Aufstand gehandelt hat, befeuert von zahlreichen Faktoren: einer SED-Führung, die nur drei Jahre nach Gründung der DDR einen extrem harten stalinistischen Kurs verfolgte – und durch den Tod des sowjetischen Diktators Josef Stalin im März 1953 von Moskau zur Korrektur genötigt wurde, was ihre erbärmliche Unmündigkeit bloßlegte. Staatlich verordnete Enteignungswellen und Zwangskollektivierungen von Bauern fachten die ohnehin anhaltende Massenflucht weiter an und steigerten den Unmut der Zurückgeblieben. Das Fass zum Überlaufen brachte am Ende eine Normerhöhung, welche Arbeiter auf die Straßen trieb und als Initialzündung einen politischen Flächenbrand entfachte.

Ob in Kiew und Ostberlin: Ein Panzertyp zerstört Illusionen

Bis zu 1,5 Millionen Menschen, so Schätzungen, beteiligten sich am Ende an Demonstrationen, die durch das Eingreifen von etwa 20.000 sowjetischen Soldaten und 15.000 kasernierten Volkspolizisten blutig niedergeschlagen wurden. Mindestens 55 Menschen starben, Schätzungen gehen jedoch von bis zu 125 Toten aus.

Bittere Ironie der Geschichte: Es waren Panzer vom Typ T-34, mit denen die sowjetischen Streitkräfte den Aufstand 1953 niederwalzten. Gerüchten zufolge soll der militärisch in Not geratene russische Präsident Wladimir Putin jetzt, 70 Jahre später, Oldtimer dieses Panzertyps in Museen und Depots entstaubt und an die Front geschafft haben, um so den ukrainischen Freiheitswillen niederzuwalzen.