Der Absatz 6: Darf die Ukraine nur wegen des Krieges nicht der Nato beitreten?

In einem gemeinsamen Appell haben ukrainische Menschenrechtsorganisationen, Thinktanks und andere zivilgesellschaftliche Organisationen die Staats- und Regierungschefs der Nato aufgerufen, die Ukraine beim bevorstehenden Gipfel in Vilnius schnell zum Beitritt einzuladen. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal Ukraine, das Centre for Defence Strategies unter der Leitung eines ehemaligen Verteidigungsministers und das Center for Civil Liberties, das 2022 den Friedensnobelpreis erhielt.

„Ent­ge­gen der land­läu­fi­gen Meinung gibt es keine Beschrän­kun­gen für die Auf­nahme neuer Länder in die Nato, selbst wenn diese sich im Krieg befin­den“, heißt es in dem Appell. Der Grund: Der Absatz 6 der Studie über die Nato-Erwei­te­rung über die Abwe­sen­heit ter­ri­to­ria­ler Strei­tig­kei­ten gelte nicht. „Die Ukraine erhebt keine Ansprü­che auf fremdes Land; im Ein­klang mit den Normen des Völ­ker­rechts befreit sie ihre eigenen, von Russ­land besetz­ten Gebiete.“ Darf die Ukraine also genau genommen der Nato beitreten, obwohl sie sich im Krieg mit Russland befindet?

Nato-Beitritt trotz Krieg möglich?

„Juristisch mag man den Absatz 6 so auslegen können, aber damit lassen sich nicht die politischen Bedenken vieler Nato-Mitgliedsstaaten ausräumen“, erläutert Simon Koschut, Professor für Internationale Sicherheitspolitik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. „Es ist auch politisch völlig ausgeschlossen, dass die Nato-Staaten dieser Rechtsauslegung zustimmen.“ Ein sofortiger Nato-Beitritt der Ukraine hätte zur Folge, dass sich die Nato-Mitglieder einen bewaffneten Konflikt ins Bündnis holen und die Nato durch die Beistandsverpflichtung zur Konfliktpartei wird.

Koschut selbst teilt die Auslegung der Unterzeichner nicht und auch die Nato würde diesen Absatz nie so auslegen, sagt der Experte dem RND. Er verweist auf Forderungen aus der Vergangenheit, Israel in die Nato aufzunehmen. Dieser Vorschlag hatte wegen der Konflikte mit den Nachbarstaaten und den Palästinensern aber keine Chance. „Zu sagen, dass es sich nur um einen Konflikt auf dem eigenen Territorium handelt und daher ein Nato-Beitritt möglich ist, halte ich für nicht schlüssig.“

Absatz 6 der Nato lässt Raum für Interpretationen

Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln, bestätigt: „Der Verteidigungskrieg der Ukraine auf ihrem eigenen Territorium ist streng genommen noch kein Hindernis für einen Nato-Beitritt.“ Als der Absatz 6 formuliert wurde, standen Faktoren wie ethnische Konflikte im Mittelpunkt. „Würde man heute die Kriterien für einen Nato-Beitritt neu schreiben, stünde vermutlich auch der Verteidigungskrieg als Ausschlusskriterium im Text“, sagt er dem RND. Auch wenn die entscheidende Formulierung fehle, verbiete ein Krieg wie in der Ukraine zumindest nach dem Geist des Dokuments einen Beitritt.

Unabhängig vom Absatz 6 des Beitrittsstatus steht aber noch ein Nato-Artikel der Ukraine im Wege: Nach Artikel 10 kann nur beitreten, wer die Sicherheit des Bündnisses fördert. „Dieses Kriterium erfüllt die Ukraine derzeit nicht“, macht Jäger klar. Schließlich würde die Ukraine Unsicherheit in die Nato bringen, solange sie sich noch im Krieg befindet. Außerdem gebe es einige Staaten, die aus politischen Gründen der Ukraine zu diesem Zeitpunkt noch keinen Weg in die Nato aufzeigen wollen. Nicht nur wegen der Angst, dass die Nato direkt in den Krieg hineingezogen werden könnte. Man will sich auch die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine als mögliche Verhandlungsmasse in Gesprächen mit Russland offen halten, beobachtet Jäger.