﻿Der grüne Joker

Frankfurt am Main. Wer Tarek Al-Wazir eine Weile zuhört, der muss auf Zeugnisse des Pragmatismus nicht lange warten. „Stabilität und Verlässlichkeit sind das Allerwichtigste“, sagt der Spitzenkandidat der hessischen Grünen, als er in einer kleinen Menschentraube vor dem Platz an der U-Bahn-Station Bockenheimer Warte im Zentrum von Frankfurt am Main steht, auf die Frage, wie es politisch weitergehen soll im Land. Nach dem letzten Urnengang hätten sie viermal ein schwarz-grünes Bündnis sondiert und viermal eine Ampelkoalition. „Genauso würden wir das wieder machen.“

Überhaupt ist der Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident kein idealistischer Träumer – sofern es die in Reihen der Ökopartei denn überhaupt noch gibt. Wenn es um die Transformation des fossilen Zeitalters in klimautrale Verhältnisse geht, dann sagt er vielmehr dunkelgrüne Sätze wie: „Wenn wir die Menschen auf dem Weg verlieren, haben wir überhaupt nichts gewonnen. Wenn wir die Veränderung gut machen, dann ist es keine Bedrohung, sondern eine Chance.“

Der Wahnsinn ist ein nachwachsender Rohstoff. Tarek Al-Wazir, stellvertretender Ministerpräsident und Spitzenkandidat der Grünen in Hessen

Al-Wazir ist Realist bis auf die Knochen. Als solcher fallen ihm im Lichte von zunehmender Querdenkerei in Deutschland auch lakonische Sätze ein wie: „Der Wahnsinn ist ein nachwachsender Rohstoff.“

Wenn am 8. Oktober, also in gut einer Woche, 4,3 Millionen Frauen und Männer in Hessen ihre Stimme abgeben dürfen, um ein neues Landesparlament zu wählen, dann ist der in Offenbach geborene Sohn eines Jemeniten und einer Deutschen einer von drei Kandidaten, die sich gewisse Hoffnungen auf das Amt des Ministerpräsidenten machen dürfen. Ganz sicher gehört Al-Wazir zum Mobiliar der Landespolitik. In das Parlament von Wiesbaden zog er 1995 das erste Mal ein, vor bald 30 Jahren also.

Hessen, der Swing State unter den Bundesländern

Hessen war politisch immer interessant. Oft sogar interessanter als andere Bundesländer. Hier gibt es sehr linke Milieus wie in der Universitätsstadt Marburg. Und es gibt Kleinstädte wie Büdingen mit hohem NPD-Stimmenanteil. An derartigen Luftmassengrenzen kracht es manchmal, nicht allein beim Wetter. In den USA würde man vielleicht von einem Swing State sprechen, einem Land, in dem die Mehrheiten leicht wechseln und das auch deshalb regelmäßig aufsehenerregende Kapriolen bereithält.

In der letzten Sonntagsfrage lag die AfD beinahe gleichauf mit der SPD. © Quelle: RND-Grafik, Quelle: Infratest Dimap

So kam es 1985 zur ersten rot-grünen Landesregierung. Der grüne Umweltminister Joschka Fischer, Metzgersohn und ehedem linksradikaler Steinewerfer, rückte in Turnschuhen zur Vereidigung an. Die Schuhe kamen später ins Museum. 1999 initiierte der CDU-Spitzenkandidat Roland Koch eine Unterschriftenkampagne gegen die von der rot-grünen Bundesregierung geplante Einführung einer doppelten Staatsbürgerschaft. Bis zum Wahltag sollen 400.000 Stimmen zusammengekommen sein. Koch sorgte in der gesamten Republik für Schlagzeilen – und holte den Wahlsieg.

2008 löste die SPD-Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti zwischen Kiel und Konstanz Empörung aus. Sie hatte vor der Landtagswahl jede Zusammenarbeit mit der Linkspartei abgelehnt – und strebte nach der Wahl eine von ihr tolerierte rot-grüne Minderheitsregierung an. Es kam zur Rebellion in den eigenen Reihen. Das Projekte scheiterte. Damit scheiterte auch seine Urheberin.

Bouffier und Al-Wazir, das ist wie Schwiegervater und Schwiegersohn

2014 folgte schließlich der vorläufig letzte Akt. Der Koch-Nachfolger Volker Bouffier schloss mit Al-Wazir eine schwarz-grüne Koalition. Letzterem hatte ein CDU-Abgeordneter in der Landtagskantine einst noch von hinten zugerufen: „Na, Al-Wazir, wenn die Moslems die Macht übernehmen, legst du doch ein gutes Wort für mich ein, oder?“ Nun wurden aus lange erbitterten Gegnern Partner. Der frühere Law-and-Order-Mann Bouffier und der Rebell mit Migrationshintergrund wirkten bisweilen wie Schwiegervater und Schwiegersohn.

Bouffier wiederum wurde im Mai 2022 von Boris Rhein abgelöst. Und schaut man sich die Umfragen an, dann findet in Hessen in diesen Wochen ein – wenn auch ungleicher – Dreikampf statt.

Rhein hat die Poleposition

Rhein, dessen Vater Sozialdemokrat war, befindet sich in der Poleposition. Die CDU lag in den Umfragen zuletzt mit etwa zehn Prozentpunkten vorn. Der heute 51-Jährige trat als Teenager in die Junge Union ein, wurde später Landtagsabgeordneter, Staatssekretär, Innen- und Wissenschaftsminister sowie Landtagspräsident – bevor er in Bouffiers Fußstapfen treten durfte.

Boris Rhein, hessischer Ministerpräsident, beim Wahlkampfauftakt der CDU in Hessen. Rhein will das Amt verteidigen - und liegt den Umfragen zufolge derzeit vorn. © Quelle: IMAGO/Eibner

Zunächst machte sich der verheiratete Vater als konservativer Hardliner einen Namen. Doch längst ist der selbsternannte „Frankfurter Bub“ in die Mitte gerückt. Er will sich als moderner Landesvater etablieren. Auf den Wahlplakaten der hessischen CDU zeigt er sich ohne Krawatte und trägt auf Wahlkampfterminen weiße Sneaker.

Wandern mit Wüst

Überdies sucht Rhein die Nähe zum nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, der ebenfalls über die Jahre in die Mitte gerückt ist. Im August gingen sie medienwirksam wandern – und zwar ausgerechnet durch die Heimat des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der weniger mittig daherkommt und noch dazu gar nicht anwesend war. Auf den Fotos sind zwei fröhliche Männer zu sehen, mit Spaß an der Provokation.

Wer am 8. Oktober die AfD wählt, der wacht am nächsten Tag mit einer Ampel auf. Boris Rhein, CDU, hessischer Ministerpräsident

Kontroverse Aussagen, wie sie von Merz öfter zu hören sind, oder gar kommunikative Schnitzer unterlaufen dem Regierungschef mit dem ruhigen Auftreten und der tiefen Stimme nicht. Dafür grenzt er sich hart von der AfD ab. „Wer am 8. Oktober die AfD wählt, der wacht am nächsten Tag mit einer Ampel auf“ – diesen Satz wiederholt Rhein seit Wochen. Dass Merz im Sommer in einem Interview den Eindruck erweckte, eine Zusammenarbeit mit der AfD sei zumindest in den Kommunen möglich, brachte den Wahlkämpfer in Erklärungsnot.

Faeser wird von allen Seiten attackiert

Auf Platz zwei im Kandidatenrennen rangiert Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die sozialdemokratische Anwältin war rund zwei Jahrzehnte in der Landespolitik engagiert, zuletzt als Fraktionsvorsitzende im Landtag, bevor sie im Dezember 2021 überraschend nach Berlin wechselte. Der Plan von Kanzler Olaf Scholz und der SPD-Zentrale war offenbar, dass Faeser sich ein bundespolitisches Profil verschafft, das den noch eher unprofilierten Landespolitiker Rhein wie einen Provinzdarsteller aussehen lässt. Doch das Kalkül geht bisher nicht auf.

Hält die Liebe auch nach der Wahl? Nancy Faeser und Olaf Scholz stehen gemeinsam auf der Bühne im hessischen Wahlkampf. © Quelle: Andreas Arnold/dpa

Im Gegenteil, die Ministerin, die von Termin zu Termin eilt und nur im Fall eines Wahlsieges in die Landespolitik zurückkehren möchte, wird von allen Seiten attackiert, vornehmlich wegen der Flüchtlingspolitik, und zwischen Berlin und Wiesbaden zunehmend aufgerieben. Aktuell gibt es Aufregung, weil sie am Samstag eine Main-Schifffahrt mit den drei SPD-Ministerpräsidentinnen Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz, Anke Rehlinger aus dem Saarland und Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern (alle SPD) plant, an der möglichst keine Männer teilnehmen sollen, also auch keine männlichen Journalisten. Die hessische Landespressekonferenz reagierte mit scharfer Kritik. „Das ist nicht lustig, sondern ein Anschlag auf die Freiheit der Presse“, sagte deren Vorsitzender Ewald Hetrodt.

Schon gibt es Mutmaßungen, Faeser könne so schlecht abschneiden, dass Scholz sie ablöst. Das ist zwar mehr als unwahrscheinlich. Es sieht aber auf jeden Fall nicht so aus, als könne die Frau aus dem Taunus in der verbleibenden Zeit noch zu einem Höhenflug ansetzen.

Hier und in seiner Erfahrung liegt Al-Wazirs Chance, Faeser auf Platz drei zu verdrängen und unter günstigsten Umständen selbst Ministerpräsident zu werden, gestützt von SPD und FDP.

Ist Al-Wazir zuweilen zu pragmatisch?

Zwar muss sich der Diplompolitologe gelegentlich den Vorwurf gefallen lassen, zu pragmatisch zu sein. So war von den Hessen-Grünen wenig zu hören, als die CDU bei der Aufarbeitung des Skandals um den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) mauerte und Akten nicht freigab. Das erregte Argwohn. Denn als der türkischstämmige Halit Yozgat am 6. April 2006 in seinem Internetcafé in Kassel vom NSU erschossen wurde, befand sich der Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme ebenfalls in dem Café.

2020 geriet Al-Wazir in die Bredouille, weil er den Ausbau der A49 durch den Dannenröder Forst verteidigte – mit dem Verweis auf Bundesrecht. In beiden Fällen entstand nicht der Eindruck, als litte er besonders unter derlei Zugeständnissen. Er steht da in der Winfried-Kretschmann-Linie.

Es nutzt nichts, sich über Dinge zu ärgern, die man nicht ändern kann. Tarek Al-Wazir

Überdies macht Al-Wazir aus der Not von damals heute eine Tugend. An dem Wahlkampfstand an der Bockenheimer Warte, der mit kleinen grünen Windrädern und dem Schriftzug „Hessen lieben. Zukunft leben“ versehen ist, sagt er: „Es nutzt nichts, sich über Dinge zu ärgern, die man nicht ändern kann.“ Dann verweist er auf die zerstrittene Ampelkoalition in Berlin und fragt: „Nützt das scharfe Profil irgendjemandem?“ Die Antwort ist natürlich: nein. „In Hessen haben wir immer die Lösung gesucht“, fährt Al-Wazir fort – hinter verschlossenen Türen. Darin sieht er sich nun bestätigt. Zoff, so die Botschaft, bringt nichts.

Nach dem Gespräch mit Journalisten steigt der Kandidat bei strahlendem Sonnenschein auf ein kleines grünes Podest, das so hoch ist wie eine Bierkiste, und spricht vor vielleicht 60 Anhängern und Passanten über die Lage. Um die großen Themen wie die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Energiekrise geht es ebenso wie um Landespolitisches, den Mangel an bezahlbarem Wohnraum im Rhein-Main-Gebiet also oder die fehlenden Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten, die Frauen vielfach daran hindern, selbst arbeiten zu gehen.

Der Prinz Charles der hessischen Landespolitik

Der gertenschlanke Kandidat mit dem ergrauten Haar, dem dunkelblauen Anzug über dem hellblauen Hemd absolviert das anschließende Pingpong aus Fragen und Antworten freundlich und routiniert. Kein Wunder: Al-Wazir ist jetzt das sechste Mal Spitzenkandidat seiner Partei und damit so eine Art Prinz Charles der hessischen Landespolitik. Der hat ja bekanntlich auch sehr spät den Thron bestiegen.

Ja, Al-Wazir wirkt für einen Wahlkämpfer beinahe cool. Er wirkt überdies nicht wie einer, dessen persönliches Glück von der Karriere abhängt. Aktuell deutet sowieso viel darauf hin, dass nach der Wahl alles bleibt, wie es ist. Eine Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen ist allein deshalb nicht besonders wahrscheinlich, weil die FDP dazu erst mal die Fünfprozenthürde überspringen und dann noch ein ihr in Berlin eher suspektes Bündnis eingehen müsste.

Tarek Al-Wazir beendet seinen Auftritt im Herzen der Hessen-Metropole denn auch nicht mit Werbung für seine Partei, sondern wegen einer „Politikverachtung, wie ich sie selten erlebt habe“ mit Werbung für das große Ganze. „Demokratie ist kein Lieferdienst. Demokratie lebt davon, dass alle mitmachen“, sagt er und fährt fort: „Gehen Sie wählen. Wählen Sie demokratisch. Unsere Demokratie ist nicht selbstverständlich.“