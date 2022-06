Der Kanzler und die Konzertierte Aktion: keine gute Idee

Alternative zur chinesischen Seidenstraße: Scholz und Biden präsentieren massives Infrastrukturprojekt

Im bayerischen Schloss Elmau sind am Sonntag die Staats- und Regierungschefs der G7 zusammengekommen. Am späten Nachmittag äußerten sich unter anderem US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz vor der Presse. Sie stellten dabei eine „Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen“ vor, die als eine Ansage in Richtung China gelten soll.