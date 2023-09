Der Krieg und die Wahrheit

Liebe Leserin, lieber Leser,

am 6. September schlug ein Geschoss auf einem Markt in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka ein, mindestens 16 Menschen wurden getötet. Am Tag danach war ich dort und sprach mit Überlebenden. „Ich kann das nur einen Terrorangriff nennen“, sagte mir einer der Ladenbesitzer, der Russland dafür verant­wortlich machte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte unmittelbar nach der Detonation „russische Terroristen“ als Schuldige ausgemacht und erklärt: „Dieses russische Übel muss so schnell wie möglich besiegt werden.“

Nach dem Raketenangriff in Kostjantyniwka: Vier Schwestern trauern um zwei weitere Schwestern und eine Nichte, die getötet wurden. © Quelle: Andy Spyra/RND

Dann veröffentlichte die „New York Times“ in der vergangenen Woche eine Recherche, wonach vieles darauf hindeutet, dass eine fehlgeleitete ukrainische Rakete auf dem Markt detonierte. Der ukrainische Geheimdienst beharrt weiterhin darauf, dass es sich um einen russischen Angriff handelte. Der Fall zeigt die Schwierigkeiten bei der Berichterstattung aus diesem Krieg.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Es stimmt, dass sich Angaben im Krieg häufig nicht unabhängig überprüfen lassen. In manchen Fällen kann man an der ukrainischen Darstellung zweifeln: Zum Beispiel, als im vergangenen November eine Rakete in Polen detonierte und Selenskyj Russland verantwortlich machte. Polen, die Nato und die USA gehen dagegen davon aus, dass eine fehlgeleitete Flugabwehrrakete der Ukraine auf dem Nato-Gebiet einschlug.

Unbestritten ist aber, dass die russischen Streitkräfte Städte in der Ukraine tagtäglich beschießen. Die Ukraine wiederum greift die eigene Zivilbevölkerung natürlich nicht willentlich mit Raketen an. Es gab daher zunächst keinen begründeten Zweifel daran, dass Russland auch für den Beschuss in Kostjantyniwka verantwortlich wäre, so wie für Hunderte ähnliche davor. (Auch ich habe in Kostjantyniwka ursprünglich von einem „russischen Angriff“ geschrieben, wir haben den Text nachträglich geändert und mit einem Hinweis versehen.) Unbestritten ist auch, dass es die vielen Toten dieses Krieges nicht gäbe, hätte Putin die Ukraine nicht überfallen.

Vieles lässt sich nicht unabhängig überprüfen

Keine Frage: In diesem Krieg fällt es leicht, tendenziell eher der Darstellung der Ukraine zu folgen – dessen sollte man sich als Reporter stets bewusst sein. Die Ukrainer kämpfen, um das Überleben ihres Landes gegen einen übermächtigen Gegner zu sichern, der mit großer Brutalität vorgeht. Bei einem solchen David-gegen-Goliath-Konflikt neigt man dazu, die Seite des Schwächeren zu ergreifen. Keine Glaubwürdigkeit gewinnt die russische Seite auch damit, dass sie erwiesenermaßen lügt – zum Beispiel, wenn sie behauptet, keine Zivilisten anzugreifen, oder wenn sie als Kriegsgrund angibt, die Ukraine „entnazifizieren“ zu wollen.

Hinzu kommt, dass der Ex‑Schauspieler Selenskyj sich medial gut zu verkaufen weiß. Putin kann ihm PR‑technisch nicht annähernd das Wasser reichen. Seit Kriegsausbruch zeigt sich Selenskyj mit Bart und in Kampfmontur, als hätte er seit gut eineinhalb Jahren keine Zeit gehabt, sich zu rasieren oder seinen Anzug aus der Reinigung zu holen. Selbst im Weißen Haus in Washington wirkt er, als käme er gerade aus dem Schützengraben.

Im Militär-Outfit: Der ukrainische Präsident Selenskyj an der Seite von US-Präsident Biden in der Kolonnade des Weißen Hauses. © Quelle: Doug Mills/Pool The New York Tim

Selenskyj strahlt mit seinen medialen Auftritten Transparenz aus, die aber nicht für alle Bereiche gilt: Todeszahlen beispielsweise veröffentlicht die ukrainische Regierung nicht. Immer wieder gibt es zudem Berichte darüber, dass die ukrainischen Streitkräfte Reportern damit drohen, ihnen ihre Akkreditierung zu entziehen oder nicht zu erneuern. Wer eine Akkreditierung bekommt, verpflichtet sich zur Einhaltung einer Vielzahl von Regeln. So dürfen Journalisten beispielsweise keine Bilder von zerstörten oder beschädigten ausländischen Waffensystemen verbreiten.

Letztlich herrschen in der Ukraine aber Verhältnisse für ausländische Reporter, von denen unsere Kollegen in Russland nur träumen können. Die ukrainische Regierung und die Armee bemühen sich, internationalen Journalisten Zugang zu gewähren. Auf mich wurde bei meinen Recherchen in der Ukraine noch nie Druck ausgeübt. Dass Journalisten sich eine kritische Distanz bewahren, hat nicht zuletzt die „New York Times“ mit ihrer Berichterstattung aus Kostjantyniwka gezeigt.

Bis zur nächsten Ausgabe

Ihr Can Merey

Was gerade passiert

Die Story des Tages

Organisation „B4Ukraine“: Deutsche Unternehmen finanzieren Krieg gegen Ukraine indirekt mit Die Organisation B4Ukraine wirft deutschen Firmen vor, durch ihre Russland-Geschäfte die Kriegskasse des Kremls zu füllen. Nur wenige Unternehmen hätten sich bislang vollständig aus Russland zurückgezogen, bemängeln die Kritiker. Mehr lesen

Mehr lesen mit dem +

Klare Ansage

Der Sänger Shaman (Yaroslav Dronov) bei einem Solokonzert in Moskau. © Quelle: picture alliance / Picvario

Shaman passt genau in Putins Bild von Russland. Er ist weiß, trägt sein großes Holzkreuz gut sichtbar, singt über seinen russisch-orthodoxen Glauben. David-Emil Wickström, Ethnomusikologe

Russland hatte einst eine kreative und vielseitige Rap- und Hip‑Hop-Szene, bis der Kreml Künstler einsperrte oder ins Ausland vertrieb. Das geschah bereits vor dem Krieg. An ihre Stelle getreten ist Z‑Musik oder Z‑Pop – gesungene Vaterlandsliebe, die den kitschigen Soundtrack zu Putins Krieg bildet. Die Wandlung des heute 32‑jährigen Yaroslav Dronov vom schüchternen Musikschüler mit Jazzausbildung zu Putins singendem Kriegs­einpeitscher vollzog sich am 23. Februar 2022. Am Tag bevor der russische Präsident die Panzer in Richtung Ukraine rollen ließ, veröffentlichte „Shaman“, wie sich Dronov seit 2020 nennt, sein neues Lied mit Videoclip: Vstanem (deutsch: „Lasst uns aufstehen“). Shaman ist der Star der Z‑Pop-Szene.

Hier der Link zum Artikel





Vorschau

Menschen demonstrieren im Februar 2019 in Bratislava gegen Korruption. Die hohe Inflationsrate, Existenzängste von Rentnern und Bewohnern benachteiligter Regionen sowie ein finanziell ausgezehrtes Gesundheitssystem und das Thema Migration: Das sind die Sorgen der slowakischen Wahlberechtigten vor der Parlamentswahl am 30. September. © Quelle: Petr David Josek/AP/dpa

Die 4,5 Millionen Stimmbürger der Slowakei sind am kommenden Samstag zu einer vorgezogenen Wahl des Parlaments in Bratislava aufgerufen. Das EU- und Nato-Land ist einer der engagiertesten politischen und militärischen Unterstützer des von Russland angegriffenen Nachbarlands Ukraine. In der Bevölkerung ist die Militärhilfe aber umstritten. Die aus der letzten Wahl im Februar 2020 hevorgegangene konservativ-popu­listische Koalitionsregierung hatte nach jahrelangem Dauerstreit im Dezember 2022 ein Misstrauensvotum verloren. Die Koalitionsparteien konnten aber eine Neuwahl, bei der ihnen nach Umfragen eine schwere Niederlage drohte, zunächst hinauszögern. Seit Mai 2023 amtiert in Bratislava eine von Präsidentin Zuzana Caputova eingesetzte Beamtenregierung.

Abonnieren Sie auch

Der Tag: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr.

Unbezahlbar: Wertvolle Tipps und Hintergründe rund ums Geld – immer mittwochs.

Hauptstadt-Radar: Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags.

Klima-Check: Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu.

Das Leben und wir: Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

What‘s up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur – jeden zweiten Dienstag.

Das Stream-Team: Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix und Co. – jeden Monat neu.