﻿Der Rivale vom Rhein

Nur Wasserballett ist schöner: Schulter an Schulter laufen die beiden über 1,90 Meter großen Männer Hendrik Wüst und Friedrich Merz zur Bühne im Garten der NRW-Landesvertretung. Dutzende von Kameras fangen die Choreographie aus allen Perspektiven ein. Die beiden CDU-Politiker lassen sich gefüllte Pilstulpen reichen. Wie hundertfach geprobt heben sie im gleichen Augenblick die Gläser, setzen an, legen den Kopf leicht nach hinten, nehmen zwei tiefe Schlucke. Doch auch das gemeinsame Bierchen beim Sommerfest der NRW-Landesvertretung in Berlin kann den Ärger von CDU-Parteichef Friedrich Merz über den neuen Konkurrenten aus Düsseldorf nicht wegspülen.

Im Gleichschluck: Hendrik Wüst (CDU, l), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender, stoßen am 21. Juni beim Sommerfest der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen , an. © Quelle: Christoph Soeder/dpa

Ausgerechnet dieser Wüst. Obwohl er 20 Jahre jünger ist als Merz, hat er schon einen politischen Absturz und ein spektakuläres Comeback erlebt. Der Mann, der heute geräuschlos und mit guten Umfragewerten eine schwarz-grüne Koalition an Rhein und Ruhr führt, musste 2010 als Generalsekretär der NRW-CDU kurz vor einer Landtagswahl zurücktreten. Die Landes-CDU hatte als Sponsoringaktion Gespräche mit dem damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers gegen Geld angeboten – Wüst übernahm die Verantwortung. Überhaupt trat er in den 2000er-Jahren als junger lauter konservativer Scharfmacher auf, der beispielsweise forderte, Arbeitslose sollten Spielplätze von Spritzen und Hundekot befreien.

Das ist heute nicht mehr vorstellbar, wenn er seine klaren Analysen zur Migrationspolitik der Ampel und zum Zustand seiner eigenen Partei in gesetzte Worte kleidet. Heute tritt Wüst als seriöser Landesvater auf, als Mann der Mitte und moderner Politiker. Er streut gerne mal eine Anekdote über seine Erlebnisse mit Tochter auf dem Spielplatz ein oder taucht in Köln beim Christopher Street Day auf.

Mit Glück zum Comeback

Bis dahin, bis zur Erkenntnis, dass Lästereien über LGBTQIA+, Gendersternchen und „kleine Paschas“ die politische Mitte vergraulen und die AfD-Anhänger nicht zurückholen, hat Wüst eine Durststrecke zurückgelegt. Sieben Jahre überwintert der Jurist geduldig als einfacher Landtagsabgeordneter in der Opposition und befasst sich mit dem Thema Wirtschaft. Bis er mit Glück 2017 sein Comeback schafft. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) drängt darauf, im Kabinett von Armin Laschet berücksichtigt zu werden. Die Wahl fällt auf deren NRW-Chef, Hendrik Wüst. Er wird Verkehrsminister und sorgt dafür, dass es von ihm mehr öffentlich inszenierte Fotos mit Fahrrad als mit Ministerlimousine gibt. In einem Bundesland, in dem der ÖPNV zu wünschen übrig lässt und der Autoverkehr mehr steht als fließt, ist das keine schlechte Taktik.

Mit seinem neuen Mitte-Kurs und ebenfalls ein bisschen Glück kann er 2021 Armin Laschet als Ministerpräsidenten und CDU-Landeschef nachfolgen. Die beiden prominenteren Kabinettsmitglieder, Innenminister Herbert Reul und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, verfügen zu dieser Zeit über kein Landtagsmandat. Auch Bauministerin Ina Scharrenbach kommt deswegen nicht in Frage. Wüst erbt nicht nur den Posten des Regierungschefs. Glückliche Fügung: In der ausklingenden Corona-Pandemie amtiert er auch noch für wenige Monate als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Damit ist dem damals noch relativ unbekannten Politiker aus dem Westen mehrfach ein Platz erst neben Angela Merkel, dann neben Olaf Scholz zur besten Sendezeit sicher. Nach den legendären Bund-Länder-Runden im Kanzleramt vertritt er als Chef der MPK die Länderinteressen mit Nachdruck. Wüst macht eine souveräne Figur. Er vermeidet sorgsam jede Formulierung, die für hitzige öffentliche Debatten sorgen könnte, wie sie Parteichef Merz immer wieder auslöst.

In der Union macht man dennoch die Rechnung ohne ihn. Wüst fehle der Mut, sich in die Frage der Kanzlerkandidatur einzuschalten, so die grobe Fehleinschätzung im Konrad-Adenauer-Haus und bei der CSU in München. Doch dann sorgt der Hobbyjäger Wüst mit einem Präzisionsschuss für einen Treffer in der Partei – ja gar für ein Beben. In einem Gastbeitrag in der FAZ hebt der Aufsteiger aus NRW ausgerechnet die Gegenspielerin von Merz, Angela Merkel, hervor, erwähnt den CDU-Chef aber nicht. „Wer nur die billigen Punkte macht und den Populisten hinterherrennt, der legt die Axt an die eigenen Wurzeln und stürzt sich selbst ins Chaos“, schreibt Wüst. Der Beitrag kommt bei Merz als Frontalangriff an. Vom „Fehdehandschuh“ soll der CDU-Vorsitzende wütend gepoltert haben. Wüst habe den Bogen überspannt, heißt es im Merz-Lager. Zumal der NRW-Ministerpräsident nicht nur den Anspruch erhebt, dass bei der Kandidatenfindung die Landesverbände einbezogen werden, sondern eine eigene Kandidatur ebenfalls offen hält.

Die Unzufriedenheit, auch in den Ländern, auch leider in Nordrhein-Westfalen, aus dem ich ja komme, mit der Landesregierung ist fast genauso groß wie die mit der Bundesregierung.“ Freidrich Merz, CDU-Parteichef

Im Adenauerhaus erinnert man sich gut daran, wie Merkel 1999 mit einem Gastbeitrag in der FAZ das Ende von Helmut Kohl als Parteichef einleitete. Dass Merz so hoch über das Stöckchen springen würde, das Wüst ihm hingehalten hat, überrascht wiederum das Wüst-Lager. Der erboste CDU-Chef macht in einem ZDF-Interview die Regierungspolitik seines Parteifreunds madig und stellt die Umfragen schlechter da, als sie tatsächlich sind. „Die Unzufriedenheit, auch in den Ländern, auch leider in Nordrhein-Westfalen, aus dem ich ja komme, mit der Landesregierung ist fast genauso groß wie die mit der Bundesregierung“, so der CDU-Chef. Weite Teile der Partei sind entsetzt.

Wüst habe diese heftigen Auswirkungen seiner Offensive nicht absehen können, meint das eine Lager in der CDU. Die Anderen raunen, das sei geplant gewesen. Der Gastbeitrag sei so gut geschrieben – der könne keine kurzfristig entstandene Idee gewesen sein. Aus dem Umfeld des Ministerpräsidenten heißt es allerdings, es sei Wüst nur um eine Standortbestimmung gegangen und nicht um die Kanzlerkandidatur oder um Distanz zu Friedrich Merz.

Kein Schuss ins Blaue

Angesichts seiner Kontrolle über die eigenen Worte erscheint bei Wüst ein Schuss ins Blaue ausgerechnet in einem Gastbeitrag als unwahrscheinlich. Im Gegenteil: In den vergangenen Monaten ist er immer wieder als Gegenentwurf zu Merz aufgefallen. Merz der Oppositionsführer mit den populistischen Tönen, Wüst der Staatsmann mit den tragenden Worten. Während Merz in kritischen Lagen selbst vor die Kameras tritt und sein Herz auf der Zunge trägt, schickt Wüst schon mal seinen Innenminister Herbert Reul vor, wenn einer beispielsweise gegen Bundesinnenministerin Nancy Faeser keilen soll. Und während Merz am liebsten dafür sorgen will, dass die CDU die Regierungszeit von Merkel wie einen alten Mantel abstreift, sucht Wüst die Nähe zur Politik der Altkanzlerin.

Wer nur die billigen Punkte macht und den Populisten hinterherrennt, der legt die Axt an die eigenen Wurzeln und stürzt sich selbst ins Chaos. Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident in seinem FAZ-Gastbeitrag

Unter den jüngeren CDU-Führungsleuten ist Wüst in guter Gesellschaft. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und der Chef der Niedersachsen-CDU, Sebastian Lechner, steuern alle einen Kurs der Mitte. Sie schauen auch zweifelnd auf die persönlichen Umfragewerte von Friedrich Merz. Sie sehen ihn zwar als guten Oppositionsführer, ärgern sich aber, dass es ihm nicht gelingt, im Sinne eines modernen Konservatismus, sein 1990er-Jahre-Image abzulegen. Für Unmut sorgt ihnen auch, dass Merz immer wieder mit populistischen Äußerungen für Schlagzeilen sorgt. Dass die Merz-Leute nicht müde werden, zu betonen, mit wieviel Ernsthaftigkeit und Herzblut der Parteichef Deutschland ökonomisch für die Zukunft aufstellen kann, ändert bei den Skeptikern nichts an dem Befund, wonach es ein Kanzlerkandidat Merz schwer haben wird, genug Wähler und vor allem Wählerinnen von sich zu überzeugen. Ganz zu schweigen von jungen Menschen sowie Migranten und Migrantinnen, die die CDU nach eigener Analyse bei Wahlen braucht, um dauerhaft über die 30-Prozent-Marke zu klettern.

Solider aufgestellt als Merz

Strategisch scheint Wüst solider aufgestellt zu sein als Merz. Der Chef der Bundespartei hat seit seinem Start mehrfach das Spitzenpersonal im Adenauerhaus wechseln müssen. Wüst schart derweil ein eingespieltes Team um sich.

Einer davon ist Nathanael Liminski, der schon Laschet als Staatskanzleichef diente und nun in gleicher Funktion als Topstratege für Wüst fungiert. Der Bonner kennt das politische Berlin ebenso gut wie die nordrhein-westfälische CDU. Liminski wacht darüber, dass Wüst trotz seines Mitte-Kurses auch die konservative Klientel weiter bedient. Der Katholik arbeitete in den 2010er-Jahren für den hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch und für den früheren Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Als Laschet noch Oppositionsführer war, wechselte Liminski zu ihm und begleitete den Christdemokraten in die Staatskanzlei NRW.

Für die öffentliche Platzierung des NRW-Ministerpräsidenten ist der frühere „Express“-Journalist Christian Wiermer zuständig. Er weiß, wie die Medien im politischen Berlin ticken und ist dort bestens verdrahtet. Er war schon unter Laschet Regierungssprecher.

Gleich zwei Männer halten für Wüst im Bundestag die Augen und Ohren offen: Günter Krings und Paul Ziemiak. Der Jurist Krings ist Chef der NRW-Landesgruppe und damit der mächtigste Nordrhein-Westfale in der Unionsfraktion – von Friedrich Merz einmal abgesehen. Der Bundestagsabgeordnete Ziemiak ist seit November 2022 Generalsekretär der NRW-CDU und damit Wüsts Mann für die Attacke.

Auf allen Kanälen

Als die nordrhein-westfälische SPD Kritik an der Social-Media-Inszenierung von Wüst übt, unternimmt der Generalsekretär den Versuch, die Sozialdemokraten altbacken aussehen zu lassen. Hendrik Wüst setze im Kontakt zu jungen Menschen konsequent auf verschiedene Kanäle, erklärt Ziemiak. „Die Kritik der SPD zeigt leider, dass sie eine Partei des Gesterns ist.“ Angreifen hat Ziemiak in Berlin gelernt: Er war schon Generalsekretär der früheren CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sein Netzwerk in die Fraktion und in die Landesverbände ist naturgemäß sehr gut.

Immerhin für Ablenkung im Streit zwischen Wüst und Merz um die Entscheidungsfindung zur Kanzlerkandidatur sorgt nun ausgerechnet der sonst so kreuzbrav wirkende schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther. Bei einer Feier während der Kieler Woche grölt er den wegen seines sexistischen Inhalts umstrittenen Song: „Leyla“. Die Kieler störten sich nicht daran, sondern feierten ihren Ministerpräsidenten. Günthers Auftritt darf als Signal interpretiert werden: Lieber Friedrich, lieber Hendrik – die Kanzlerkandidatur könnt ihr ohne mich ausfechten.