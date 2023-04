„Der Schmerz ist unerträglich“: Reporter von italienischer Tageszeitung in der Ukraine getötet

Kiew. Der ukrainische Reporter Bogdan Bitik ist nach Angaben der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“, für die er arbeitete, in der Region Cherson bei einem Beschuss getötet worden. „Heute wurden unser Korrespondent Corrado Zunino und sein Mitarbeiter Bogdan Bitik Opfer eines Hinterhalts russischer Scharfschützen in den Außenbezirken von Cherson“, teilte die Zeitung am Mittwoch mit. „Bitik hat es leider nicht geschafft und starb. Er hinterlässt eine Frau und einen Sohn“, hieß es weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Der italienische Journalist Zunino sei an der Schulter verletzt worden und befinde sich in einem zivilen Krankenhaus in Cherson. Ihm „geht es gut und er wird von unserer Botschaft in Kiew beobachtet“, sagte Italiens Außenminister Antonio Tajani. Bitik habe als Dolmetscher für Zunino gearbeitet. Beide hätten während des Angriffs kugelsichere Westen getragen, die mit dem Wort „Presse“ markiert waren. Sie hätten bereits viel Erfahrung in der Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine gehabt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zunino: „Er war ein guter Freund von mir, der Schmerz ist unerträglich“

Gegenüber „La Repubblica“ sagte Zunino am Telefon: „Wir wurden getroffen. Ich sah Bogdan am Boden, er bewegte sich nicht.“ Er sei anschließend aus der Schusslinie gekrochen und habe sich blutüberströmt von einem Zivilisten ins Krankenhaus fahren lassen. Bitik habe nicht auf Anrufe reagiert. „Er war ein guter Freund von mir, der Schmerz ist unerträglich“, sagte der Italiener.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Auch auf Twitter beschrieb Zunino am Mittwochabend den Vorfall. Sie hätten sich auf dem Weg von Cherson nach Odessa befunden. „Mir geht es gut, ich habe eine Wunde an meiner rechten Schulter, die von der Kugel gestreift wurde, die meinen großartigen Freund Bogdan getroffen hat“, teilte er mit.

RND/nis